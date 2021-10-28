Сутки на Донбассе: оккупанты 15 раз нарушали "тишину" и запускали беспилотники
В течение суток 27 октября русско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня и запускали беспилотники.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, оккупанты совершили обстрелы из артиллерии, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Обстрелы велись:
- вблизи Гранитного;
- в направлении Луганского;
- возле Новотошкивского;
- в сторону Новолуганского и Водяного;
- в районе Лебединского и Зайцевого;
- неподалеку от Широкино;
- вблизи Кряковки.
Также возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотника сбрасывали взрывные устройства.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7 часов утра 28 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним: Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка и окрестности села Кряковка Луганской области.