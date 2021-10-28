Сутки на Донбассе: оккупанты 15 раз нарушали "тишину" и запускали беспилотники

В течение суток 27 октября русско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня и запускали беспилотники.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, оккупанты совершили обстрелы из артиллерии, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Обстрелы велись:

вблизи Гранитного;

в направлении Луганского;

возле Новотошкивского;

в сторону Новолуганского и Водяного;

в районе Лебединского и Зайцевого;

неподалеку от Широкино;

вблизи Кряковки.

Также возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотника сбрасывали взрывные устройства.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра 28 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка и окрестности села Кряковка Луганской области.