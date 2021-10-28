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Сутки на Донбассе: оккупанты 15 раз нарушали "тишину" и запускали беспилотники

Четверг, 28 октября 2021, 07:23
фото: штаб ООС

В течение суток 27 октября русско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня и запускали беспилотники.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, оккупанты совершили обстрелы из артиллерии, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Обстрелы велись:

  • вблизи Гранитного;
  • в направлении Луганского;
  • возле Новотошкивского;
  • в сторону Новолуганского и Водяного;
  • в районе Лебединского и Зайцевого;
  • неподалеку от Широкино;
  • вблизи Кряковки.

Также возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотника сбрасывали взрывные устройства.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра 28 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка и окрестности села Кряковка Луганской области.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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