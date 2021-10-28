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Артобстріл Трьохізбенки: пошкоджено 5 житлових будинків

Четвер, 28 жовтня 2021, 11:00
Артобстріл Трьохізбенки: пошкоджено 5 житлових будинків
Фото Луганської ОДА - loga.gov.ua

Близько 20 артилерійських снарядів було випущено по Трьохізбенці Луганської області 27 жовтня, у результаті обстрілів бойовиків пошкоджено 5 житлових будинків, гараж та лінію електромережі. 

Джерело: голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, сайт ОДА

Дослівно ОДА: "У результаті артилерійських обстрілів з боку російсько-окупаційних військ учора в Трьохізбенці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі по провулку Степовий. Було випущено близько 20 снарядів".

Пряма мова Гайдая: "Це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці.

Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ – пошкодження п’яти будинків. Крім того, зафіксоване попадання в лінію електромережі, через що декілька вулиць залишилися без світла. Ще з вечора постраждалим надається вся необхідна допомога".

Деталі: Повідомлення про пошкодження від обстрілу надійшло рятувальникам ДСНС  о 17:00 середи.

У результаті обстрілів постраждало п’ять житлових будинків: розбиті вікна, пошкоджена покрівля, стіни, тощо.

Наслідки прямого попадання снаряду – руйнування гаражу.

Знеструмлені вулиці – без світла залишились 235 житлових будинків.

 
 
 

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Теми: бойові діїЛуганська область
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