Артобстріл Трьохізбенки: пошкоджено 5 житлових будинків
Близько 20 артилерійських снарядів було випущено по Трьохізбенці Луганської області 27 жовтня, у результаті обстрілів бойовиків пошкоджено 5 житлових будинків, гараж та лінію електромережі.
Джерело: голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, сайт ОДА
Дослівно ОДА: "У результаті артилерійських обстрілів з боку російсько-окупаційних військ учора в Трьохізбенці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі по провулку Степовий. Було випущено близько 20 снарядів".
Пряма мова Гайдая: "Це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці.
Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ – пошкодження п’яти будинків. Крім того, зафіксоване попадання в лінію електромережі, через що декілька вулиць залишилися без світла. Ще з вечора постраждалим надається вся необхідна допомога".
Деталі: Повідомлення про пошкодження від обстрілу надійшло рятувальникам ДСНС о 17:00 середи.
У результаті обстрілів постраждало п’ять житлових будинків: розбиті вікна, пошкоджена покрівля, стіни, тощо.
Наслідки прямого попадання снаряду – руйнування гаражу.
Знеструмлені вулиці – без світла залишились 235 житлових будинків.
Передісторія:
- 8 вересня бойовики обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині і влучили у 5-поверхівку. Під обстріл бойовиків тотді потрапила оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії зіткнення.
- 27 жовтня бойовики обстріляли Трьохізбенку та околиці села Кряківка Луганської області.