Артобстрел Трехизбенки: повреждено 5 жилых домов
Около 20 артиллерийских снарядов было выпущено по Трехизбенке Луганской области 27 октября, в результате обстрелов боевиков повреждены 5 жилых домов, гараж и линия электросети.
Источник: глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сайт ОГА
Дословно ОГА: "В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов".
Прямая речь Гайдая: "Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца.
Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще с вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь".
Детали: Сообщение о повреждении от обстрела поступило спасателям ГСЧС в 17:00 среды.
В результате обстрелов пострадали пять жилых домов: разбиты окна, повреждена кровля, стены и т.д.
Последствия прямого попадания снаряда – разрушение гаража.
Обесточены улицы – без света остались 235 жилых домов.
Предыстория:
- 8 сентября боевики обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской области и попали в 5-этажку. Под обстрел боевиков тогда попала оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, работавшая у линии столкновения.
- 27 октября боевики обстреляли Трехизбенку и окрестности села Кряковка Луганской области.