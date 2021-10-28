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Артобстрел Трехизбенки: повреждено 5 жилых домов

Четверг, 28 октября 2021, 11:00

Около 20 артиллерийских снарядов было выпущено по Трехизбенке Луганской области 27 октября, в результате обстрелов боевиков повреждены 5 жилых домов, гараж и линия электросети.

Источник: глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сайт ОГА

Дословно ОГА: "В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов".

Прямая речь Гайдая: "Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца. 

Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще с вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь".

Детали: Сообщение о повреждении от обстрела поступило спасателям ГСЧС в 17:00 среды.

В результате обстрелов пострадали пять жилых домов: разбиты окна, повреждена кровля, стены и т.д.

Последствия прямого попадания снаряда – разрушение гаража.

Обесточены улицы – без света остались 235 жилых домов.

 
 
 

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Темы: боевые действияЛуганская область
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