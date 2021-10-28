ДТП у Харкові: 16-річний хлопець не був сп’янілим, але міг гнати 180 км/год

16-річний Микола Харківський, якого вважають винуватцем смертельної ДТП у Харкові, не був під дією алкоголю чи наркотиків під час аварії, але його машина, за припущенням слідчих, могла їхати но швидкості близько 180 км/год.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко на брифінгу після засідання суду щодо запобіжного заходу для Миколи Харківського

Пряма мова Чубенка: "Батьки кажуть, що, може, це не він знаходився за кермом. Це їхня позиція – у нас є докази, і в подальшому під час слідства ми будемо збирати доказову базу та доводити свою позицію

Швидкість наразі не встановлена, лише експертиза може сказати цю цифру. Це близько 180 кілометрів на годину – це орієнтовна швидківсть. (...)

Він здавав аналіз на наркотичне та алкогольне сп'яніння i ці аналізи показали, що ні в наркотичному, ні в алкогольному сп’янінні він не знаходився".

Деталі: В автомобілі "Infiniti" перебували 4 особи: крім підозрюваного, два хлопці 19 років та дівчина 16 років. Вони зараз у тяжкому стані в лікарні. Поки що слідчих дій із ними не було.

Натомість травми підозрюваного, на думку судді та прокурора, не такі, що потребують госпіталізації.

За словами Чубенка, "є ризик в тому, що він може переховувати речові докази або ж впливати на свідків, які є його друзями, може влпивати на слідство та його заплутувати".

Речник прокуратури зазначив, що підозрюваний не бажає допомагати слідству, відмовляється від показів.

У судовому засіданні Микола сказав, що вибачається перед потерпілими та їхніми родичами, але на момент офіційного допиту відмовлявся давати свідчення, посилаючись на 63 статтю Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів).

Перебуваючи в лікарні, хлопець заявляв, начебто його авто вкрали, переховувався в туалеті, а під час затримання представлявся поліцейським іншим прізвищем – і лише потім сказав своє справжнє ім'я.

Суду представник прокуратури сказав, що підозрюваний намагався втекти з лікарні, а з туалету медзакладу дзвонив на лінію "102" та повідомив про нібито викрадення автомобіля Infiniti, аби відвести від себе підозру.

16-річний хлопець уже є судимим за вчинення тілесних ушкоджень у 2019 році.

Чубенко сказав, що прокуратура буде вивчати роль батьків у нинішній трагедії, а звинувачення у вимаганнях назвав маніпуляцією.

Пряма мова Чубенка: "Автівка була придбана та використовувалася за щонайменше пасивного невтручання батьків, вони знали про це, вонои, скоріше за вес, цю автівку йому купували. У 16 років особа не може керувати транспортним засобом, він не мав водійське посвідчення… батьки допускали підлітка до керування автомобілем та купили цей автомобіль йому.

Буде дана юридична оцінка діям батьків, які призвели до тяжких наслідків та спричинили смерть людей і травмування".

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