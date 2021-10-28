ДТП в Харькове: 16-летний парень не был пьян, но мог гнать 180 км/ч

16-летний Николай Харьковский, которого считают виновником смертельного ДТП в Харькове, не был под действием алкоголя или наркотиков во время аварии, но его машина, по предположению следователей, могла ехать на скорости около 180 км/ч.

Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко на брифинге после заседания суда по мере пресечения для Николая Харьковского

Прямая речь Чубенко: "Родители говорят, что, может, это не он находился за рулем. Это их позиция – у нас есть доказательства, и в дальнейшем, во время следствия, мы будем собирать доказательную базу и доказывать свою позицию.

Скорость пока не установлена, только экспертиза может сказать эту цифру. Это около 180 километров в час – это ориентировочная скорость. (...)

Он сдавал анализ на наркотическое и алкогольное опьянение, и эти анализы показали, что ни в наркотическом, ни в алкогольном опьянении он не находился".

Детали: В автомобиле "Infiniti" находились 4 человека: кроме подозреваемого, два парня 19 лет и девушка 16 лет. Они сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице. Пока следственных действий с ними не было.

А травмы подозреваемого, по мнению судьи и прокурора, не требуют госпитализации.

По словам Чубенко, "есть риск в том, что он может скрывать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, может влиять на следствие и его запутывать".

Пресс-секретарь прокуратуры отметил, что подозреваемый не желает помогать следствию, отказывается от показаний.

В судебном заседании Николай сказал, что просит прощения у пострадавших и их родственников, но на момент официального допроса отказывался давать показания, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников)..

Находясь в больнице, парень заявлял, будто его авто украли, скрывался в туалете, а во время задержания представлялся полицейским другой фамилией – и лишь потом сказал свою настоящее имя.

Суду представитель прокуратуры сказал, что подозреваемый пытался скрыться из больницы, а из туалета медучреждения звонил на линию "102" и сообщил о якобы угоне автомобиля Infiniti, чтобы отвести от себя подозрение.

16-летний парень уже судим за совершение телесных повреждений в 2019 году.

Чубенко сказал, что прокуратура будет изучать роль родителей в нынешней трагедии, а обвинения в вымогательствах назвал манипуляцией.

Прямая речь Чубенко: "Автомобиль был приобретен и использовался при как минимум пассивном невмешательстве родителей, они знали об этом, они, скорее всего, этот автомобиль ему покупали. В 16 лет человек не может управлять транспортным средством, у него не было водительского удостоверения… родители допускали подростка к управлению автомобилем и купили этот автомобиль ему.

Будет дана юридическая оценка действиям родителей, которые привели к тяжелым последствиям и повлекли смерть людей и травмирование".

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