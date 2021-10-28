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Вінницький бізнесмен продавав фейкові ковід-сертифікати з внесенням в "Дію"

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:46
Вінницький бізнесмен продавав фейкові ковід-сертифікати з внесенням в Дію
фото з сайту "Дії"

Поліція викрила групу шахраїв на чолі з вінницьким підприємцем, які за 7 тисяч гривень підробляли сертифікати про вакцинацію від коронавірусу та вносили дані до електронної системи МОЗ.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Як з’ясували правоохоронці, вінницький підприємець налагодив процес внесення даних клієнтів до електронної системи охорони здоров’я і і виготовлення підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію. Фальшивки продавали по 250 євро за штуку.

 

Слідчі з’ясували, що організатор схеми публікував рекламу своїх послуг у закритій групі на близько 3 тисячі осіб у месенджері. Разом із ним співпрацювали медичні працівники, яким він постачав клієнтів.

Зрештою невакциновані люди отримували запис в електронній схемі про отримання вакцини та могли генерувати COVID-сертифікати в додатку "Дія".

Щоб викрити злочинців, поліцейські провели спецоперацію під прикриттям - вони вдали, що хочуть придбати фіктивні сертифікати.

Поліцейські провели обшуки 27 жовтня в кабінеті підприємця у Вінниці та спільника-лікаря в Хмельницькому, вилучивши комп’ютери, мобільні телефони та банківські картки.

Наразі прокуратура разом із поліцією готує підозри організаторам схеми за статтею Кримінального кодексу - "Несанкціоновані дії з цифровою інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї". Їм загрожує від 3 до 6 років за ґратами.

Передісторія:

  • Станом на 23 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомляла про наявність понад 800 кримінальних проваджень щодо підробки "ковідних" документів в Україні.
  • 22 жовтня в аеропорту "Бориспіль" поліцейські затримали колишню народну депутатку Надію Савченко та її сестру з підробленими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу.
  • 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.
  • 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.

Українська правда

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Теми: Вінницякоронавірускриміналвакцинація
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