Винницкий бизнесмен продавал фейковые ковид-сертификаты с внесением в "Дию"
Полиция разоблачила группу мошенников во главе с винницким предпринимателем, которые за 7 тысяч гривен подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса и вносили данные в электронную систему Минздрава.
Источник: пресс-служба Национальной полиции
Детали: Как выяснили правоохранители, винницкий предприниматель наладил процесс внесения данных клиентов в электронную систему здравоохранения и изготовление поддельных международных сертификатов о вакцинации. Фальшивки продавали по 250 евро за штуку.
Следователи выяснили, что организатор схемы публиковал рекламу своих услуг в закрытой группе с приблизительно 3 тысячами участников в мессенджере. С ним сотрудничали медицинские работники, которым он поставлял клиентов.
В итоге невакцинированные люди получали запись в электронной системе о получении вакцины и могли генерировать COVID-сертификаты в приложении "Дия".
Чтобы разоблачить преступников, полицейские провели спецоперацию под прикрытием - они совершили контрольную закупку фиктивных сертификатов.
27 октября полицейские провели обыски в кабинете предпринимателя в Виннице и сообщника-врача в Хмельницком.
Прокуратура вместе с полицией готовит подозрения организаторам схемы по статье Уголовного кодекса "Несанкционированные действия с цифровой информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
Предыстория:
- Ранее в октябре в Киеве под домашний арест посадили мужчину, который за 250 евро с помощью медработников вносил липовую информацию о ковид-вакцинации в базу данных электронной системы здравоохранения, после чего выдавал поддельный документ для выезда за границу.
- 23 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о 800 уголовных делах касательно подделки "ковидных" документов в Украине.
- В частности, 22 октября в аэропорту Борисполь полицейские задержали бывшего народного депутата Надежду Савченко и ее сестру с поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса.