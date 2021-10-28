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Стан постраждалих у харківській ДТП стабільний: дівчинка потребує допомоги травматолога

Четвер, 28 жовтня 2021, 17:13
Стан постраждалих у харківській ДТП стабільний: дівчинка потребує допомоги травматолога
ФОТО ПОЛіції

Стан трьох постраждалих пасажирів Infiniti, які перебували в автомобілі винуватця смертельної ДТП у Харкові, стабільний.

Джерело: місцеве видання Status Quo

Деталі: За словами заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, стан постраждалих стабільний.

Одну з постраждалих пасажирів Infiniti, 16-річну дівчинку, переведуть із лікарні невідкладної допомоги до травматологічного відділення обласної лікарні.

Вона додала, що дівчинка потребує допомоги дитячого травматолога та подальшого спостереження.

Горбунова-Рубан заявила, що ніхто із родичів загиблого чи постраждалих за допомогою до міськради не звертався.

Проте, за її словами, мерія готова надати матеріальну допомогу у разі потреби.

Внаслідок аварії, яка трапилася 26 жовтня, 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів  Інфініті – двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

Передісторія:

  • Ввечері 26 жовтня у Харкові автомобіль "Infiniti" поїхав на червоне світло і зіткнулася з "Chevrolet", внаслідок чого 58-річний водій "Шевроле" загинув на місці, а троє пасажирів "Інфініті" потрапили до лікарні. У поліції тоді говорили, що швидкість "Інфініті" була більше 100 км/год.
  • За кермом "Інфініті" був 16-річний Микола Харківський, його арештували на 60 днів
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

Теми: ДТПХарків
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