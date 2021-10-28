Стан постраждалих у харківській ДТП стабільний: дівчинка потребує допомоги травматолога

Стан трьох постраждалих пасажирів Infiniti, які перебували в автомобілі винуватця смертельної ДТП у Харкові, стабільний.

Джерело: місцеве видання Status Quo

Деталі: За словами заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, стан постраждалих стабільний.

Одну з постраждалих пасажирів Infiniti, 16-річну дівчинку, переведуть із лікарні невідкладної допомоги до травматологічного відділення обласної лікарні.

Вона додала, що дівчинка потребує допомоги дитячого травматолога та подальшого спостереження.

Горбунова-Рубан заявила, що ніхто із родичів загиблого чи постраждалих за допомогою до міськради не звертався.

Проте, за її словами, мерія готова надати матеріальну допомогу у разі потреби.

Внаслідок аварії, яка трапилася 26 жовтня, 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів Інфініті – двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

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