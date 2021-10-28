Стан постраждалих у харківській ДТП стабільний: дівчинка потребує допомоги травматолога
Стан трьох постраждалих пасажирів Infiniti, які перебували в автомобілі винуватця смертельної ДТП у Харкові, стабільний.
Джерело: місцеве видання Status Quo
Деталі: За словами заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, стан постраждалих стабільний.
Одну з постраждалих пасажирів Infiniti, 16-річну дівчинку, переведуть із лікарні невідкладної допомоги до травматологічного відділення обласної лікарні.
Вона додала, що дівчинка потребує допомоги дитячого травматолога та подальшого спостереження.
Горбунова-Рубан заявила, що ніхто із родичів загиблого чи постраждалих за допомогою до міськради не звертався.
Проте, за її словами, мерія готова надати матеріальну допомогу у разі потреби.
Внаслідок аварії, яка трапилася 26 жовтня, 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів Інфініті – двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.
Передісторія:
- Ввечері 26 жовтня у Харкові автомобіль "Infiniti" поїхав на червоне світло і зіткнулася з "Chevrolet", внаслідок чого 58-річний водій "Шевроле" загинув на місці, а троє пасажирів "Інфініті" потрапили до лікарні. У поліції тоді говорили, що швидкість "Інфініті" була більше 100 км/год.
- За кермом "Інфініті" був 16-річний Микола Харківський, його арештували на 60 днів.
- Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.