Состояние пострадавших в харьковском ДТП стабильное: девочка нуждается в помощи травматолога
Состояние трех пострадавших пассажиров Infiniti, находившихся в автомобиле виновника смертельного ДТП в Харькове, стабильное.
Источник: местное издание Status Quo
Детали: По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, состояние пострадавших стабильное.
Одну из пострадавших пассажиров Infiniti, 16-летнюю девочку, переведут из больницы неотложной помощи в травматологическое отделение областной больницы.
Она добавила, что девочка нуждается в помощи детского травматолога и дальнейшем наблюдении.
Горбунова-Рубан заявила, что никто из родственников погибшего или пострадавших за помощью в горсовет не обращался.
Тем не менее, по ее словам, мэрия готова оказать материальную помощь в случае необходимости.
В результате аварии, которая произошла 26 октября, 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
Предыстория:
- Вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti поехал на красный свет и столкнулся с "Chevrolet", в результате чего 58-летний водитель "Шевроле" погиб на месте, а трое пассажиров "Инфинити" попали в больницу. В полиции тогда говорили, что скорость "Инфинити" была больше 100 км/ч.
- За рулем "Инфинити" находился 16-летний Николай Харьковский, его арестовали на 60 дней.
- Парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.