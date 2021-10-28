Состояние пострадавших в харьковском ДТП стабильное: девочка нуждается в помощи травматолога

Состояние трех пострадавших пассажиров Infiniti, находившихся в автомобиле виновника смертельного ДТП в Харькове, стабильное.

Источник: местное издание Status Quo

Детали: По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, состояние пострадавших стабильное.

Одну из пострадавших пассажиров Infiniti, 16-летнюю девочку, переведут из больницы неотложной помощи в травматологическое отделение областной больницы.

Она добавила, что девочка нуждается в помощи детского травматолога и дальнейшем наблюдении.

Горбунова-Рубан заявила, что никто из родственников погибшего или пострадавших за помощью в горсовет не обращался.

Тем не менее, по ее словам, мэрия готова оказать материальную помощь в случае необходимости.

В результате аварии, которая произошла 26 октября, 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

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