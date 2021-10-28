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Состояние пострадавших в харьковском ДТП стабильное: девочка нуждается в помощи травматолога

Четверг, 28 октября 2021, 17:13
Состояние пострадавших в харьковском ДТП стабильное: девочка нуждается в помощи травматолога
ФОТО ПОЛИЦИИ

Состояние трех пострадавших пассажиров Infiniti, находившихся в автомобиле виновника смертельного ДТП в Харькове, стабильное.

Источник: местное издание Status Quo

Детали: По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, состояние пострадавших стабильное.

Одну из пострадавших пассажиров Infiniti, 16-летнюю девочку, переведут из больницы неотложной помощи в травматологическое отделение областной больницы.

Она добавила, что девочка нуждается в помощи детского травматолога и дальнейшем наблюдении.

Горбунова-Рубан заявила, что никто из родственников погибшего или пострадавших за помощью в горсовет не обращался.

Тем не менее, по ее словам, мэрия готова оказать материальную помощь в случае необходимости.

В результате аварии, которая произошла 26 октября, 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Предыстория:

  • Вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti поехал на красный свет и столкнулся с "Chevrolet", в результате чего 58-летний водитель "Шевроле" погиб на месте, а трое пассажиров "Инфинити" попали в больницу. В полиции тогда говорили, что скорость "Инфинити" была больше 100 км/ч.
  • За рулем "Инфинити" находился 16-летний Николай Харьковский, его арестовали на 60 дней.
  • Парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.

Украинская правда

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Темы: ДТПХарьков
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