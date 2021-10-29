Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 07:21
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

29 жовтня окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки - один український військовослужбовець дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – середньої важкості.

28 жовтня на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з них -  із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського окупанти двічі стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в напрямку Кримського двічі -  з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці стріляли поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Зайцевого окупанти два рази стріляли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети,  стрілецьку зброю.

В бік Катеринівки  ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 28 жовтня двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа сході пройшли бойові навчання зі стрільбами з систем ППО

У Грузії оголосили результати місцевих виборів, у Тбілісі перемагає Каха Каладзе

Коронавірус: в Україні більше 17 тисяч нових заражень, 336 людей померли

Головні новини суботи і ночі: рекорд вакцинації, фальшиві Covid-сертифікати

Україна – друга у світі за добовою смертністю від Covid

Росія не повинна маніпулювати потоками газу в політичних цілях – Байден

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники
Окупанти на Донбасі 13 разів гатили по позиціях ЗСУ
На Донбасі підірвався військовий
Останні новини
11:44
У ТВК відзвітували про хід виборів мера Харкова
11:35
Газпром припинив подачу через газопровід "Ямал-Європа" - РосЗМІ
11:28
Синоптики розповіли, якої погоди чекати у перші дні листопада
11:06
У Росії новий рекорд заражень ковід – 41 тисяча випадків за день
10:24
Зеленський і Санду обговорили ситуацію з енергетикою в Україні та Молдові
10:07
За добу українці зробили 178 тисяч ковід-щеплень, найчастіше обирали Pfizer
09:31
фотоНа сході пройшли бойові навчання зі стрільбами з систем ППО
08:59
У Грузії оголосили результати місцевих виборів, у Тбілісі перемагає Каха Каладзе
08:30
У двох регіонах України в неділю вибори нардепів, а Харків обирає мера
08:24
Коронавірус: в Україні більше 17 тисяч нових заражень, 336 людей померли
Усі новини...