Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 07:21
Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

29 жовтня окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки - один український військовослужбовець дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – середньої важкості.

28 жовтня на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з них -  із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського окупанти двічі стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в напрямку Кримського двічі -  з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці стріляли поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Зайцевого окупанти два рази стріляли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети,  стрілецьку зброю.

В бік Катеринівки  ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 28 жовтня двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: