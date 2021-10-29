Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки

29 жовтня окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки - один український військовослужбовець дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – середньої важкості.

28 жовтня на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського окупанти двічі стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в напрямку Кримського двічі - з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці стріляли поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Зайцевого окупанти два рази стріляли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, стрілецьку зброю.

В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 28 жовтня двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.