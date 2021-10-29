Оккупанты ранили украинского военного возле Причепиловки
29 октября оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов вблизи Причепиловки - один украинский военнослужащий получил ранение.
Источник: штаб ООС
Детали: Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.
28 октября на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Вблизи Луганского оккупанты дважды стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Крымского дважды - из минометов калибра 82 мм.
Также из минометов калибра 82 мм российские наемники стреляли вблизи Красногоровки.
Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.
В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Зайцева оккупанты два раза стреляли, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.
В сторону Катериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Позиции у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
У Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Украинские военные открывали ответный огонь.
Напомним: Как сообщалось, 28 октября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.