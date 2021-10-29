Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ранили украинского военного возле Причепиловки

Пятница, 29 октября 2021, 07:21
Оккупанты ранили украинского военного возле Причепиловки
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

29 октября оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов вблизи Причепиловки - один украинский военнослужащий получил ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.

28 октября на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Луганского оккупанты дважды стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Крымского дважды - из минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм российские наемники стреляли вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.

В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Зайцева оккупанты два раза стреляли, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

В сторону Катериновки  враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Позиции у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним: Как сообщалось, 28 октября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Все новости...
Реклама: