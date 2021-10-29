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Оккупанты ранили украинского военного возле Причепиловки

Пятница, 29 октября 2021, 07:21
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

29 октября оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов вблизи Причепиловки - один украинский военнослужащий получил ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.

28 октября на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Луганского оккупанты дважды стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Крымского дважды - из минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм российские наемники стреляли вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.

В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Зайцева оккупанты два раза стреляли, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

В сторону Катериновки  враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Позиции у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним: Как сообщалось, 28 октября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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