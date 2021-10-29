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Антикорсуд призначив колишньому заступнику мера Одеси заставу в 3,8 млн

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 11:40
Одеська міськрада, фото з офіційного сайту omr.gov.ua

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому заступнику міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 мільйона гривень. 

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Дослівно: "У четвер, 28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн. 

На підозрюваного суд також поклав низку процесуальних обов’язків. 

До 5 грудня 2021 року підозрюваний зобов’язаний: прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, суду; не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі суду; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну".

Деталі: Колишньому заступнику міського голови Одеси інкримінують ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину групою осіб і за попередньою змовою), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Вказану особу, разом із іншими 15 особами, підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді Одеси через відчуження земельних ділянок.

Передісторія: 

  • У кримінальній справі про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками Одеси, за якою меру Геннадію Трухановому вручено повідомлення про підозру, фігурують 16 осіб.
  • Серед підозрюваних – чинний мер Одеси Геннадій Труханов, відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.
  • Труханов заявляв, що забудовник Аднан Ківан бореться за монопольне будівництво в Одесі, що земельні ділянки йому виділяли за влади Міхеїла Саакашвілі, і що нібито саме Саакашвілі попросив першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву "рвати Труханова".

Теми: Антикорупційний судОдесаТрухановбудівництвоземля


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