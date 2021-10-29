Антикорсуд призначив колишньому заступнику мера Одеси заставу в 3,8 млн

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому заступнику міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 мільйона гривень.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Дослівно: "У четвер, 28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн.

На підозрюваного суд також поклав низку процесуальних обов’язків.

До 5 грудня 2021 року підозрюваний зобов’язаний: прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, суду; не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі суду; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну".

Деталі: Колишньому заступнику міського голови Одеси інкримінують ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину групою осіб і за попередньою змовою), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Вказану особу, разом із іншими 15 особами, підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді Одеси через відчуження земельних ділянок.

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