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Антикорсуд назначил бывшему заместителю мэра Одессы залог в 3,8 млн

Пятница, 29 октября 2021, 11:40
Антикорсуд назначил бывшему заместителю мэра Одессы залог в 3,8 млн
Одесский горсовет, фото с официального сайта omr.gov.ua

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему заместителю городского главы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3,8 миллиона гривен.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Дословно: "В четверг, 28 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему заместителю городского главы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тыс 400 грн.

На подозреваемого суд также возложил ряд процессуальных обязанностей.

До 5 декабря 2021 года подозреваемый обязан: прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, осуществляющим досудебное расследование по данному уголовному производству, прокурору, суду; не покидать населенный пункт, где он проживает (город Одесса), без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; воздерживаться от посещения любых помещений, указанных в определении; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину".

Детали: Бывшему заместителю городского главы Одессы инкриминируют ч. 2 ст. 28 УКУ (совершение преступления группой лиц и по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Этого человека, вместе с другими 15 лицами, подозревают в вероятном нанесении ущерба территориальной общине Одессы в связи ч отчуждением земельных участков.

Предыстория:

  • По уголовному делу о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками Одессы, по которому мэру Геннадию Труханову вручено сообщение о подозрении, фигурируют 16 человек.
  • Среди подозреваемых – действующий городской глава Одессы Геннадий Труханов, известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.
  • Труханов заявлял, что застройщик Аднан Киван борется за монопольное строительство в Одессе, что земельные участки ему выделяли при власти Михеила Саакашвили, и что якобы именно Саакашвили попросил первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву "рвать Труханова".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судОдессаТрухановстроительствоземля
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