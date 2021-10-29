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США отреагировали на "Байрактары" на Донбассе

Пятница, 29 октября 2021, 17:27
США отреагировали на Байрактары на Донбассе
БАЙРАКТАР, ФОТО: АРМІЯINFORM

В посольстве Соединенных штатов отреагировали на использование Байрактара на Донбассе, однако уверены, что Россия обманывает относительно обострения ситуации со стороны Украины.

Источник: заявление посольства США

Дословно: "Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году.

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности".

Предыстория:

  • 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".
  • В МИД Германии заявили, что озабочены тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.
  • В МИДе Франции также выразили обеспокоенность объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар".
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба на это ответил, что Украина не нарушала Минские договоренности при применении турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе.
  • Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем ​​и ночью уже более полугода.

Украинская правда

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Темы: СШАУкраинаДонбассвойнаРосcия
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