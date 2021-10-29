США отреагировали на "Байрактары" на Донбассе

В посольстве Соединенных штатов отреагировали на использование Байрактара на Донбассе, однако уверены, что Россия обманывает относительно обострения ситуации со стороны Украины.

Источник: заявление посольства США

Дословно: "Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году.

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности".

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