США отреагировали на "Байрактары" на Донбассе
Пятница, 29 октября 2021, 17:27
В посольстве Соединенных штатов отреагировали на использование Байрактара на Донбассе, однако уверены, что Россия обманывает относительно обострения ситуации со стороны Украины.
Источник: заявление посольства США
Дословно: "Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году.
Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности".
Предыстория:
- 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".
- В МИД Германии заявили, что озабочены тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.
- В МИДе Франции также выразили обеспокоенность объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар".
- Глава МИД Дмитрий Кулеба на это ответил, что Украина не нарушала Минские договоренности при применении турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе.
- Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем и ночью уже более полугода.
Украинская правда