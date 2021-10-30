Денисова: Действия грузинских властей в отношении Саакашвили являются пытками
Действия грузинских властей в отношении главы исполнительного комитета Национального совета реформ и третьего президента Грузии Михеила Саакашвили являются пыткой – об этом заявила украинская омбудсман Людмила Денисова.
Источник: Людмила Денисова в Facebook
Детали: По словам Денисовой, тюремные больницы должны иметь оборудование, установки и лекарства, необходимые для надлежащего медицинского ухода за больными и их лечения, а также достаточно квалифицированный персонал.
Грузинские власти не учли рекомендации консилиума врачей – перевести Саакашвили на госпитализацию в городскую клинику.
Отмечается, что содержание в таких условиях Саакашвили является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. Неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Денисова пишет, что такие действия грузинских властей являются пыткой и способом лишения Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Что предшествовало: Неделю назад консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.
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Предыстория:
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.
- Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.
- 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
- 1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.