Денисова: Действия грузинских властей в отношении Саакашвили являются пытками

Действия грузинских властей в отношении главы исполнительного комитета Национального совета реформ и третьего президента Грузии Михеила Саакашвили являются пыткой – об этом заявила украинская омбудсман Людмила Денисова.

Источник: Людмила Денисова в Facebook

Детали: По словам Денисовой, тюремные больницы должны иметь оборудование, установки и лекарства, необходимые для надлежащего медицинского ухода за больными и их лечения, а также достаточно квалифицированный персонал.

Грузинские власти не учли рекомендации консилиума врачей – перевести Саакашвили на госпитализацию в городскую клинику.

Отмечается, что содержание в таких условиях Саакашвили является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. Неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Денисова пишет, что такие действия грузинских властей являются пыткой и способом лишения Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Что предшествовало: Неделю назад консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.

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