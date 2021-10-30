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Військові пояснили, що робили у "сірій" зоні

Субота, 30 жовтня 2021, 19:42
ілюстративне фото Радіо Свобода

93 бригада Холодний Яр пояснила, що 26 жовтня її бійці займали спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар'ївка, що перебуває в "сірій" зоні, з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Деталі: У бригаді наголосили, що наразі всі підрозділи перебувають на своїх позиціях та опорних пунктах і на сьогодні жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає.

Дослівно: "26 жовтня з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям населеного пункту Старомар'ївка та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації, група військовослужбовців 93 механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар'ївка та забезпечила безпечне перебування цивільних осіб в ньому.

Після завершення роботи гуманітарної місії в той же день, 26 жовтня, усі військовослужбовці 93 бригади, які були задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар'ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей".

Що передувало: 26 жовтня сепаратистські ЗМІ поширили інформацію, що Збройні сили України начебто повернули під контроль село Старомар’ївка в Донецькій області.

У пресслужбі ООС назвали ці заяви дезінформацією.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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