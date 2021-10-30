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Военные объяснили, что делали в "серой" зоне

Суббота, 30 октября 2021, 19:42
иллюстративное фото Радио Свобода

93 бригада Холодный Яр пояснила, что 26 октября ее бойцы занимали наблюдательные посты в окрестностях находящегося в "серой" зоне населенного пункта Старомарьевка с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр

Детали: В бригаде подчеркнули, что все подразделения находятся на своих позициях и опорных пунктах и ​​на сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет.

Дословно: "26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93 механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем.

После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями".

Что предшествовало: 26 октября сепаратистские СМИ распространили информацию, что Вооруженные силы Украины якобы вернули под контроль село Старомарьевка в Донецкой области.

В пресс-службе ООС назвали эти заявления дезинформацией.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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