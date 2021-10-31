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Росія не повинна маніпулювати потоками газу в політичних цілях – Байден

Неділя, 31 жовтня 2021, 02:11
фото: AFP

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і її ймовірним наступником Олафом Шольцом обговорили, зокрема, підтримку України і унеможливлення маніпуляцій Росією "потоками природного газу".

Джерело: Білий дім

Дослівно: "…президент Байден наголосив на важливості продовження роботи щодо виконання Спільної заяви США та Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати потоками природного газу у шкідливих політичних цілях".

Деталі: Крім того, Байден і Меркель обговорили ситуацію в Афганістані, а також продовження надання гуманітарної допомоги афганцям.

Передісторія:

  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що газопровід "Північний потік-2" не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель підписали Вашингтонську декларацію про двосторонню співпрацю і стратегічні принципи обох країн.
  • 26 жовтня Міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).
  • Старший радник президента США Джо Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн повідомив, що американський лідер не змінював думки, що "Північний потік-2" є фактором нестабільності для України та Європи, але будучи не в стані завадити його добудові, адміністрація США перемикнула увагу на зменшення негативних наслідків його завершення

Українська правда
Теми: БайденМеркельРосіягаз


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