Росія не повинна маніпулювати потоками газу в політичних цілях – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і її ймовірним наступником Олафом Шольцом обговорили, зокрема, підтримку України і унеможливлення маніпуляцій Росією "потоками природного газу".

Джерело: Білий дім

Дослівно: "…президент Байден наголосив на важливості продовження роботи щодо виконання Спільної заяви США та Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати потоками природного газу у шкідливих політичних цілях".

Деталі: Крім того, Байден і Меркель обговорили ситуацію в Афганістані, а також продовження надання гуманітарної допомоги афганцям.

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