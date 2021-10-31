Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и ее преемником Олафом Шольцом обсудили, в частности, поддержку Украины и невозможность манипуляций Россией "потоками природного газа".

Источник: Белый дом

Дословно: "…президент Байден отметил важность продолжения работы по выполнению Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях".

Детали: Кроме того, Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане, а также продолжение оказания гуманитарной помощи афганцам.

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