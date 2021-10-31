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Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден

Воскресенье, 31 октября 2021, 02:11
Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден
фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и ее преемником Олафом Шольцом обсудили, в частности, поддержку Украины и невозможность манипуляций Россией "потоками природного газа".

Источник: Белый дом

Дословно: "…президент Байден отметил важность продолжения работы по выполнению Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях".

Детали: Кроме того, Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане, а также продолжение оказания гуманитарной помощи афганцам.

Предыстория:

  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину.
  • Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о двустороннем сотрудничестве и стратегических принципах обеих стран.
  • 26 октября Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).
  • Старший советник президента США Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн сообщил, что американский лидер не менял мнения, что "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы, но будучи не в состоянии помешать его достройке, администрация США переключила внимание на уменьшение негативных последствий его завершения.

Украинская правда

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Темы: БайденМеркельРосcиягаз
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