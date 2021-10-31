"Она была моим другом" – Болдуин о погибшей на съемочной площадке украинке
Алек Болдуин впервые публично рассказал после несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он случайно застрелил Галину Гатчинс, что оператор-украинка была его подругой.
Источник: Болдуин в видео, распространенном TMZ, AFP
Прямая речь: "Она была моим другом.
Мы были очень сплоченной командой, которая вместе снимала фильм, а потом произошло это ужасное событие.
Детали: Болдуин назвал инцидент со стрельбой "событием, одним на триллион" и сказал, что встречался с мужем Гатчинс.
"Он в шоке, у него 9-летний сын.
Мы постоянно с ним общаемся, потому что очень переживаем за его семью и ребенка", — отметил актер.
Детали: Кроме того, Болдуин выступает за ограничение использования огнестрельного оружия, в том числе патров, на съемочной площадке.
Также актер не знает, будет ли сниматься в фильмах, где применяется огнестрельное оружие.
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что при обыске на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" (Rust) было найдено 500 патронов — смесь холостых, фиктивных и вероятных боевых.
Что предшествовало:
- 22 октября стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.
- МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
- Профсоюз работников сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.
- Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.