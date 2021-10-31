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"Она была моим другом" – Болдуин о погибшей на съемочной площадке украинке

Воскресенье, 31 октября 2021, 03:35
Она была моим другом – Болдуин о погибшей на съемочной площадке украинке
фото: GETTY IMAGES

Алек Болдуин впервые публично рассказал после несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он случайно застрелил Галину Гатчинс, что оператор-украинка была его подругой.

Источник: Болдуин в видео, распространенном TMZ, AFP

Прямая речь: "Она была моим другом.

Мы были очень сплоченной командой, которая вместе снимала фильм, а потом произошло это ужасное событие.

Детали: Болдуин назвал инцидент со стрельбой "событием, одним на триллион" и сказал, что встречался с мужем Гатчинс.

"Он в шоке, у него 9-летний сын.

Мы постоянно с ним общаемся, потому что очень переживаем за его семью и ребенка", — отметил актер.

Детали: Кроме того, Болдуин выступает за ограничение использования огнестрельного оружия, в том числе патров, на съемочной площадке.

Также актер не знает, будет ли сниматься в фильмах, где применяется огнестрельное оружие.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что при обыске на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" (Rust) было найдено 500 патронов — смесь холостых, фиктивных и вероятных боевых.

Что предшествовало:

  • 22 октября стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.
  • Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.

"Украинская правда" в Threads

Темы: кинооружиеСШАубийство
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