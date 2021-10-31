"Она была моим другом" – Болдуин о погибшей на съемочной площадке украинке

Алек Болдуин впервые публично рассказал после несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он случайно застрелил Галину Гатчинс, что оператор-украинка была его подругой.

Источник: Болдуин в видео, распространенном TMZ, AFP

Прямая речь: "Она была моим другом.

Мы были очень сплоченной командой, которая вместе снимала фильм, а потом произошло это ужасное событие.

Детали: Болдуин назвал инцидент со стрельбой "событием, одним на триллион" и сказал, что встречался с мужем Гатчинс.

"Он в шоке, у него 9-летний сын.

Мы постоянно с ним общаемся, потому что очень переживаем за его семью и ребенка", — отметил актер.

Детали: Кроме того, Болдуин выступает за ограничение использования огнестрельного оружия, в том числе патров, на съемочной площадке.

Также актер не знает, будет ли сниматься в фильмах, где применяется огнестрельное оружие.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что при обыске на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" (Rust) было найдено 500 патронов — смесь холостых, фиктивных и вероятных боевых.

Что предшествовало: