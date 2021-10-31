На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації

У неділю, напередодні переходу Києва до "червоної" зони карантину і посилення обмежень владою міста, до пунктів вакцинації від коронавірусу вишикувалися черги із сотень людей.

Джерело: Суспільне

Деталі: Біля пункту вакцинації у Міжнародному виставковому центрі станом на 15 годину була черга з близько 200 людей.

На місці біля МВЦ чергує представник муніципальної охорони, який контролює просування черги й інформує, до якої черги й кому доєднатися. Є дві черги, без запису (до 200 людей) та за записом (близько 50 людей).

Один з охочих вакцинуватися Вадим Глитень розповів Суспільному, що прийшов о 5 ранку і отримав номер 485 в черзі. Він зайняв чергу для себе й своєї родини.

У пункті вакцинації в ТРЦ "Гулівер" — невелика черга, але приймають лише за попереднім записом.

фото: Суспільне

Також у Києві відкрили пункт вакцинації на НСК "Олімпійський". У чергу там вишикувалися кілька сотень людей.

фото: Суспільне

31 жовтня пункт вакцинації працював з 10.00 до 17.00, 1 листопада працюватиме з 11:00 до 19:00.

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Київ у "червону" зону поширення коронавірусу з 1 листопада.

28 жовтня очільник столиці Віталій Кличко на брифінгу заявив, що через наближення до показників "червоної" епідзони у Києві з 1 листопада запроваджуються суворі обмеження для невакцинованих громадян.

Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Також з 1 листопада усі школярі столиці переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в місті.