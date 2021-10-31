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На пороге "красной" зоны: в Киеве огромные очереди в пункты вакцинации

Воскресенье, 31 октября 2021, 19:14
очередь в МВЦ, фото Суспільне

В воскресенье, накануне перехода Киева в "красную" зону карантина и усиления ограничений властями города, к пунктам вакцинации от коронавируса выстроились очереди из сотен человек.

Источник: Суспільне

Детали: Возле пункта вакцинации в Международном выставочном центре на 15 часов была очередь из около 200 человек.

На месте возле МВЦ дежурит представитель муниципальной охраны, контролирующий продвижение очереди и информирующий, к какой очереди и кому присоединиться. Есть две очереди, без записи (до 200 человек) и по записи (около 50 человек).

Один из желающих вакцинироваться Вадим Глитень рассказал Суспільному, что пришел в 5 утра и получил номер 485 в очереди. Он занял очередь для себя и своей семьи.

В пункте вакцинации в ТРЦ "Гулливер" — небольшая очередь, но принимают только по предварительной записи.

 
фото: Суспільне

Также в Киеве открыли пункт вакцинации на НСК "Олимпийский". В очередь там выстроились несколько сот человек.

 
фото: Суспільне

31 октября пункт вакцинации работал с 10:00 до 17:00, 1 ноября будет работать с 11:00 до 19:00.

Что предшествовало: Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Киев в "красную" зону распространения коронавируса с 1 ноября.

28 октября глава столицы Виталий Кличко на брифинге заявил, что из-за приближения к показателям "красной" эпидзоны в Киеве с 1 ноября вводятся строгие ограничения для невакцинированных граждан.

В частности, проезд в общественном транспорте будет возможен при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Также с 1 ноября все школьники столицы переходят на дистанционную форму обучения до улучшения эпидситуации в городе.

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