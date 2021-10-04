Корнієнко: Не бачу сенсу витрачати час на розмови з Разумковим
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція не погодилася на зустріч із головою ВР Дмитром Разумковим, тому що вони уже все, що хотіли, висловили.
Джерело: Корнієнко у Верховній Раді 4 жовтня
Пряма мова: "Ми щойно поговорили на погоджувальний. Десь був підвищений тон, десь були сутички.
Я другим поставив підпис свій після Арахамії у підписному листі і все, що можна, ми один одному уже сказали і публічно, і не публічно і витрачати сьогодні ввечері кілька годин часу, щоб знов по колу обговорювати, що ми діємо в межах закону, коли треба санкції вводити на "5 колону".
Я не вважаю, що треба час на це витрачати".
Деталі: За словами Корнієнка, наразі за відставку Разумкова зібрали загалом 190 підписів, але на підписному листі 175.
Корнієнко також додав, що у "Слузі народу" будуть перебудовуватися, якщо його дадуть посаду у керівництві Верховної Ради.
Голосувати за відставку Разумкова, за словами Корнієнка, можуть навіть 5 жовтня, якщо до вечора перевірять підписи нардепів. Глава партії СН вважає, що до кінця тижня це питання парламент вирішить.
Що передувало: Голова ВР Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.
Проте, за його словами, "Слуга народу" від зустрічі відмовилася.
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Передісторія:
- Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумковаз посади голови Верховної Ради.
- Зеленський заявив, що партія "Слуга народу"має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.