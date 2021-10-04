Рада відклала питання відставок у Кабміні – Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада цього тижня не планує розглядати питання відставки міністрів.

Джерело: Корнієнко у Верховній Раді 4 жовтня

Пряма мова: "Уряд працює. Я думаю, що зараз треба готуватися до опалюваного сезону. Вирішувати питання насущні.

Кадрові питання за ними, знаєте, не стане. Ніяких відставок на цьому тижні не планується".

Що було раніше: 27 вересня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

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