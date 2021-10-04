Рада відклала питання відставок у Кабміні – Корнієнко
Понеділок, 4 жовтня 2021, 13:58
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада цього тижня не планує розглядати питання відставки міністрів.
Джерело: Корнієнко у Верховній Раді 4 жовтня
Пряма мова: "Уряд працює. Я думаю, що зараз треба готуватися до опалюваного сезону. Вирішувати питання насущні.
Кадрові питання за ними, знаєте, не стане. Ніяких відставок на цьому тижні не планується".
Що було раніше: 27 вересня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.
Передісторія:
- На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
- 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.
Українська правда