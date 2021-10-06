Путін на зустрічі із Зеленським хоче зняти санкції, а не говорити про Крим і Донбас – росЗМІ

Російська сторона направила Україні перелік бажаних питань для зустрічі президентів України і Росії, серед яких не згадується окупація Криму та військова агресія на Донбасі. Кремль бажає скасування санкцій, відновлення транспортного сполучення і дипломатичних відносин.

Джерело: російське видання "Комерсант"

Деталі: Джерело в російських держструктурах повідомило, що Москва кілька місяців тому довела до української сторони своє бачення підсумків можливої ​​зустрічі Путіна і Зеленського.

У цьому списку 12 питань і майже всі стосуються двосторонніх відносин.

Зокрема, в Кремлі вважають, що на зустрічі можна було б домовитися про відновлення повноцінних дипломатичних відносин і узгодити повернення послів до Москви і Києва, зняти взаємні торгово-економічні обмеження і скасувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб.

Крім того, в РФ хочуть, щоб два лідери домовилися про відновлення транспортного сполучення між двома країнами, а також про підготовку до 1 грудня 2022 року угоди про транзит і постачання газу на період після 2024 року.

Однак, Крим в російських темах для розмови не згадано, а питання конфлікту на Донбасі - олише раз. У вигляді зауваження про те, що представники РФ в ТКГ і "нормандському форматі" підтримають будь-які мирні домовленості Києва з владою ОРДЛО.

Україна, відзначають в Кремлі, на запропонований перелік питань поки не відреагувала.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "від українців нічого зрозумілого щодо можливого наповнення двосторонньої зустрічі не надходило".

У Києві відзначають, що підготовка зустрічі не просувається з вини Москви.

Реакція радника глави офісу президента України Михайла Подоляка: "Змушені констатувати, що з російської сторони спостерігаються неконструктивні спроби знайти різні приводи, щоб відкласти двосторонні переговори. Вважаємо, що такі спроби не відповідають інтересам народів і України, і Росії".

За словами Подоляка, "з Москви звучить занадто багато різних натяків і неконкретних зауважень про те, що їм хотілося б обговорити, і при цьому не виражається чітка готовність обговорити те, що дійсно має значення в розумінні і українського, і російського суспільств".

Подоляк зазначив, що "той факт, що український і російський народи розділені лінією фронту, заслуговує обговорення в першу чергу".

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