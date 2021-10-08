Напад на "Схеми": керівнику "Укрексімбанку" повідомили нову підозру

Відстороненому голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру повідомили нову підозру у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: До перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України) додано кваліфікацію за статтею 146 ККУ "Позбавлення волі" (позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати –ред.).

Максимець уточнила "Українській правді", що 8 жовтня крім вручення підозри Мецгера допитали.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Столична прокуратура буде клопотати про цілодобовий домашній арешт.

Що передувало: 7 жовтня столичні правоохоронці вручили Мецгеру підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів. Укрексімбанк" спочатку звинуватив журналістів у заволодінні банківською таємницею, а після оприлюдненого відновленого відео нападу Мецгер вибачився і заявив, що сам шокований своєю реакцією на запитання журналістів "Схем".

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила, а не звільнила Євгена Мецгера після нападу на журналістів програми "Схеми", щоб не платити йому компенсацію, поки йде внутрішнє розслідування інциденту.

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