Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Напад на "Схеми": керівнику "Укрексімбанку" повідомили нову підозру

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 13:42
Євген Мецгер. фото з його Facebook

Відстороненому голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру повідомили нову підозру у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: До перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України) додано кваліфікацію за статтею 146 ККУ "Позбавлення волі" (позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати –ред.).

Максимець уточнила "Українській правді", що 8 жовтня крім вручення підозри Мецгера допитали.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Столична прокуратура буде клопотати про цілодобовий домашній арешт.

Що передувало: 7 жовтня столичні правоохоронці вручили Мецгеру підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів. Укрексімбанк" спочатку звинуватив журналістів у заволодінні банківською таємницею, а після оприлюдненого відновленого відео нападу Мецгер вибачився і заявив, що сам шокований своєю реакцією на запитання журналістів "Схем".

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила, а не звільнила Євгена Мецгера після нападу на журналістів програми "Схеми", щоб не платити йому компенсацію, поки йде внутрішнє розслідування інциденту. 

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Українська правда
Теми: ЗМІбанкипрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Угорщина заявила про підтримку Польщі після резонансного рішення щодо права ЄС

Усі новини...
ЗМІ
60 млн доларів на купівлю Sky Mall: В "Укрексімбанку" розповіли деталі кредиту, про який питали "Схеми"
В "Укрексімбанку" пояснили, чому Мецгера не звільнили після нападу на журналістів
Напад на "Схеми": голові "Укрексімбанку" вручили підозру
Останні новини
23:56
фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
23:29
Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією
22:49
відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву
22:29
фотоІлон Маск розповів, коли чекати перші авто Tesla німецького виробництва
21:29
Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу
21:17
Україна виграла надважливий матч у Фінляндії
21:07
відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички
20:25
відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала
20:16
Китай планує "возз'єднання" з Тайванем, проте острів обіцяє стояти за незалежність
19:47
Угорщина заявила про підтримку Польщі після резонансного рішення щодо права ЄС
Усі новини...