Напад на "Схеми": керівнику "Укрексімбанку" повідомили нову підозру
Відстороненому голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру повідомили нову підозру у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".
Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: До перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України) додано кваліфікацію за статтею 146 ККУ "Позбавлення волі" (позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати –ред.).
Максимець уточнила "Українській правді", що 8 жовтня крім вручення підозри Мецгера допитали.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Столична прокуратура буде клопотати про цілодобовий домашній арешт.
Що передувало: 7 жовтня столичні правоохоронці вручили Мецгеру підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів. Укрексімбанк" спочатку звинуватив журналістів у заволодінні банківською таємницею, а після оприлюдненого відновленого відео нападу Мецгер вибачився і заявив, що сам шокований своєю реакцією на запитання журналістів "Схем".
Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила, а не звільнила Євгена Мецгера після нападу на журналістів програми "Схеми", щоб не платити йому компенсацію, поки йде внутрішнє розслідування інциденту.
Передісторія:
- 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
- Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
- Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
- 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
- Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.