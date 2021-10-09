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Ілон Маск розповів, коли чекати перші авто Tesla німецького виробництва

Субота, 9 жовтня 2021, 22:29
Автомобіль Tesla Model Y, фото з офіційного акаунту компанії у Twitter

Перші автомобілі, які вироблятимуть на новій фабриці Tesla у Берліні, повинні зійти з виробничого конвеєра вже у листопаді.

Джерело: генеральний директор Tesla Inc Ілон Маск, якого цитує Reuters

Деталі: Гендиректор Tesla очікує, що вже у найближчі тижні фабрика запрацює. Фінальні консультації з громадськістю щодо екологічності виробництва завершуються 14 жовтня, після чого Мінприроди Німеччини, як сподівається Маск, зможе прийняти остаточне рішення й дасть "зелене світло" для запуску фабрики.

За словами Маска, підприємство не зашкодить навколишньому середовищу, оскільки фабрика використовуватиме "відносно мало" води. Міністр економіки Бранденбурга оцінив шанси видачі дозволу фабриці на рівні 95%.

Водночас Маск зізнався, що початок роботи підприємства у Німеччині хоч і є надважливим етапом, все ж компанії пізніше доведеться докласти суттєвих зусиль, аби вийти на масове виробництво Tesla на цьому заводі.

Мета компанії – виготовлення на берлінській фабриці від 5 тис. до 10 тис. авто на день, акумулятори для електрокарів планується виробляти на місці.

Пряма мова Маска: "Для досягнення великих обсягів виробництва знадобиться більше часу, ніж для будівництва самого заводу".

Передісторія: Tesla оголосила про плани інвестувати 5 мільярдів євро (близько 5,8 мільярда доларів) в акумуляторний завод поруч із підприємством по виготовленню авто у Німеччині.

Ілон Маск при цьому побоюється, що буде досить складно набрати на роботу відповідну кількість фахівців, тому закликав спеціалістів з усієї Європи подавати свої кандидатури, аби забезпечити виробництво робочою силою у необхідних обсягах.

Теми: автоІлон МаскНімеччина


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