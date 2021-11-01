Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пік коронавірусу протримається ще до двох тижнів – МОЗ

Понеділок, 1 листопада 2021, 18:16
фото: Ельдар Сарахман, уп

Міністерство охорони здоров'я очікує пікові показники захворюваності на COVID-19 ще протягом двох тижнів, а далі буде спад.

Джерело: перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Комаріди: "З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація".

Деталі: На запитання стосовно того, чи потрібно буде вакцинуватися від коронавірусної хвороби щороку, перший заступник міністра відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі. Водночас Україна планує забезпечити поставки вакцин від COVID-19 на наступні два роки. Вакцина залишиться безкоштовною.

Нагадаємо: За добу 31 жовтня в Україні зафіксували 13 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 298 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 828 осіб, одужали 5 885 осіб.

На тлі посилення обмежень для невакцинованих громадян за останній тиждень жовтня в Україні зробили 1 740 231 щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Теми: коронавірусвакцинаціяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна

Мовний омбудсмен вимагає перейменувати населені пункти з "російськомовним характером"

Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" поборовся, але програв у Мадриді

Саакашвілі не буде помилувано – президент Грузії

Найгірший етап пандемії Covid може закінчитися 2022 року – науковці

Усі новини...
коронавірус
Майже половина росіян не готові зробити Covid-щеплення: не довіряють владі
МОЗ каже про стабілізацію в червоних зонах і 93% невакцинованих серед хворих
У двох готелях біля Ради вакцинуватимуть усіх охочих
Останні новини
08:19
В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу і 699 смертей 
08:00
Головні новини середи і ночі: марш "антивакцинаторів", рекорд госпіталізацій з covid
07:29
Окупанти поранили українського воїна
06:55
Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid
06:34
Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала броньовані машини окупантів у забороненій зоні
04:46
Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12
03:48
Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer
02:50
Мовний омбудсмен вимагає перейменувати населені пункти з "російськомовним характером"
01:51
США розгортають масштабну кампанію ковід-вакцинації дітей
Усі новини...