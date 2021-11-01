Пік коронавірусу протримається ще до двох тижнів – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я очікує пікові показники захворюваності на COVID-19 ще протягом двох тижнів, а далі буде спад.

Джерело: перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Комаріди: "З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація".

Деталі: На запитання стосовно того, чи потрібно буде вакцинуватися від коронавірусної хвороби щороку, перший заступник міністра відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі. Водночас Україна планує забезпечити поставки вакцин від COVID-19 на наступні два роки. Вакцина залишиться безкоштовною.

Нагадаємо: За добу 31 жовтня в Україні зафіксували 13 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 298 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 828 осіб, одужали 5 885 осіб.

На тлі посилення обмежень для невакцинованих громадян за останній тиждень жовтня в Україні зробили 1 740 231 щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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