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Федоров радить тим, у кого були проблеми з ковід-сертифікатом, згенерувати його ще раз

Середа, 10 листопада 2021, 09:39
Михайло Федоров, фото пресслужби Мінцифри

Українці згенерували в сервісі цифрових послуг "Дія" вже 8,8 мільйонів сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19, влада виправляє баги і шукає людей, які допоможуть лікарям вносити інформацію про вакцинацію.

Джерело: віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Українській правді" 

Пряма мова: "Станом на вечір 9 листопада уже було 8,8 мільйонів згенерованих сертифікатів. За останній тиждень більше мільйона додалося.

Я сьогодні був в одному із центрів вакцинації і здивувався кількості людей старшого віку, які вже підходять зі встановленою "Дією" і просять, щоб допомогли з авторизацією". 

Деталі: Федоров розповів, що команда "Дії" постійно виправляє помилки, більшість із яких "пов’язана з неправильно введеною інформацією" лікарями.

У лікарів не вистачає часу, щоб у режимі реального часу підписувати електронним підписом або вносити інформацію в базу, тому вони часто вносять інформацію чиставлять електронний підпис вночі.

Пряма мова: "Ми почали допомагати. Наприклад, на цьому тижні нам потрібно разом з МОЗ знайти 800 людей, які допоможуть вносити інформацію, і 1300 ноутбуків.

До речі, я вперше це анонсую: люди, в яких були до цього помилки, видавався неправильний номер вакцини, задубльована інформація, можуть зараз оновити додаток або спробувати ще раз згенерувати сертифікат. І я думаю, що в 90% випадків ці проблеми вже будуть вирішені".

Більше деталей: Федоров зазначив, що 2-3 тижні тому було багато питань щодо "Дія.Підпис", а в останній тиждень більшість скарг пов’язана з помилками при внесенні інформації.

"Дія" прибрала ідентифікацію через електронний підпис – і стало менше звернень у службу підтримки.

Ще близько 10% проблем пов’язані з тим, що люди не оновлюють вчасно застосунок, тому тепер "Дія" відправляє пуш-повідомлення зі згадкою про те, що потрібно оновити його.

Теми: вакцинаціяДіядіджиталізаціяФедоровмедицина


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