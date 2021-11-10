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Федоров советует тем, у кого были проблемы с ковид-сертификатом, сгенерировать его еще раз

Среда, 10 ноября 2021, 08:39
Федоров советует тем, у кого были проблемы с ковид-сертификатом, сгенерировать его еще раз
Михаил Федоров, фото пресс-службы Минцифры

Украинцы сгенерировали в сервисе цифровых услуг "Дія" уже 8,8 миллионов сертификатов о вакцинации против Covid-19, власти исправляют баги и ищут людей, которые помогут врачам вносить информацию о вакцинации.

Источник: вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "По состоянию на вечер 9 ноября уже было 8,8 миллиона сгенерированных сертификатов. За последнюю неделю больше миллиона прибавилось.

Я сегодня был в одном из центров вакцинации и удивился количеству людей старшего возраста, которые уже подходят с установленным приложением "Дія" и просят, чтобы помогли с авторизацией".

Детали: Федоров рассказал, что команда "Дія" постоянно исправляет ошибки, большинство из которых "связаны с неправильно введенной информацией" врачами.

У врачей не хватает времени, чтобы в режиме реального времени подписывать электронной подписью или вносить информацию в базу, поэтому они часто вносят информацию или ставят электронную подпись ночью.

Прямая речь: "Мы начали помогать. К примеру, на этой неделе нам нужно вместе с МОЗ найти 800 человек, которые помогут вносить информацию, и 1300 ноутбуков.

Кстати, я впервые это анонсирую: люди, у которых были до этого ошибки, выдавался неправильный номер вакцины, задублированная информация, могут сейчас обновить приложение или попытаться еще раз сгенерировать сертификат. И я думаю, что в 90% случаев эти проблемы уже будут решены".

Больше деталей: Федоров отметил, что 2-3 недели назад было много вопросов относительно "Дія. Підпис", а в последнюю неделю большинство жалоб связано с ошибками при внесении информации.

"Дія" убрала идентификацию через электронную подпись – и стало меньше обращений в службу поддержки.

Еще порядка 10% проблем связаны с тем, что люди не обновляют своевременное приложение, поэтому теперь "Дія" отправляет пуш-сообщение с упоминанием о том, что нужно обновить его.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияДіядиджитализацияФедоровмедицина
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