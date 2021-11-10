Федоров розповів, чим займається в міністерстві затриманий "хакер", який підробив "Дію"
Хлопець, затриманий за створення так званої фейкової "Дії", займається в міністерстві цифрової трансформації проєктом, який залучатиме молодь до процесів цифровізації.
Джерело: інтерв’ю Федорова "Українська правда"
Пряма мова Федорова: "Наскільки я розумію, цей хлопець працює з соціальною рекламою і з нашим майбутнім проєктом, який залучатиме молодь до процесів цифровізації…
Хакером його важко назвати, бо він не базу зламав, а просто дизайн зробив… Зараз багато людей роблять дизайн, схожий на "Дію", і кажуть, що це фейкова "Дія". Це як дизайнер зробить синенький сайт і скажуть, що він зробив фейковий Фейсбук.
Мені здається, корінь проблеми в тому, що цей хлопець не знайшов можливості реалізуватися своїм здібностям. І тому ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проєктами, які ми хочемо запустити".
Деталі: Федоров зауважив, що вину хлопця має визначити суд. Зараз він є радником на громадських засадах у одного із заступників міністра. Водночас Федоров сказав, що це був єдиний випадок, коли міністерство вчинило подібним чином. "Для порушників закону, навіть найталановитіших, ця точка входу до міністерства вже не працює", - сказав міністр.
Передісторія:
- У жовтні кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив 21-річний чоловік.
- Пізніше хлопцю, який створив фейкову програму "Дія", запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації.