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Федоров рассказал, чем занимается в министерстве задержанный "хакер", подделавший "Дію"

Среда, 10 ноября 2021, 10:09
Федоров рассказал, чем занимается в министерстве задержанный хакер, подделавший Дію

Парень, задержанный за создание так называемого фейковой "Дії", занимается в министерстве цифровой трансформации проектом, который должен привлечет молодежь к процессам цифровизации.

Источник: интервью Федорова "Украинской правде"

Прямая речь Федорова: "Насколько я понимаю, этот парень работает с социальной рекламой и с нашим будущим проектом, который должен привлечет молодежь к процессам цифровизации…

Хакером его трудно назвать, потому что он не базу сломал, а просто дизайн сделал… Сейчас многие делают дизайн, похожий на "Дію", и говорят, что это фейковая "Дія". Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажут, что он сделал фейковый Фейсбук.

Мне кажется корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям. И поэтому мы решили соединить человека, являющегося целевой аудиторией, с проектами, которые мы хотим запустить".

Детали: Федоров отметил, что вину парня должен определить суд.

Сейчас он является советником на общественных началах у одного из заместителей министра. В то же время Федоров сказал, что это был единственный случай, когда министерство поступило подобным образом. "Для нарушителей закона, даже самых талантливых, эта точка входа в министерство уже не работает", – сказал министр.

Предыстория:

  • В октябре киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Действие", создал 21-летний мужчина.
  • Позже молодому человеку, который создал фейковую программу "Дія", предложили стажироваться в Министерстве цифровой трансформации.

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Темы: технологииДія
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