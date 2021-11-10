Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Корнієнко про свого наступника в "Слузі народу": Сподіваюсь, це буде жінка

Середа, 10 листопада 2021, 11:44
Олександр Корнієнко. фото "Слуги народу"

Чинний голова політичної партії "Слуга народу" та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко запевняє, що його наступник, якого оберуть на з'їзді партії, буде професіоналом.

Джерело: Корнієнко в ефірі на 24 телеканалу, цитує пресцентр "Слуги народу"

Пряма мова: "Я буду пропонувати певну кандидатуру. Звичайно, ми її спочатку узгодимо всередині партії та з президентом, тому що він є політичним лідером нашої партії. Це точно буде гідна людина. У нас є багато професіоналів, які показали себе у різних сферах – в парламенті, в роботі з депутатами, партійному будівництві. Вибрати є з кого".

Деталі: Корнієнко переконує, що всередині команди завжди є обговорення кандидатур, а також діє принцип меритократії, коли люди, які проявили себе як професіонали, йдуть на підвищення.

Також він зазначив, що до рішення з’їзду залишається на посаді голови партії "Слуга народу", а кандидатури, які зараз обговорюють у ЗМІ, дійсно входять до кола кандидатів на цю посаду.

Пряма мова: "Ці люди в шортлисті. Я сподіваюсь, що це буде жінка. Олена Шуляк також є у цьому шортлисті, і вона серед тих, кого б я, можливо, пропонував би. Але шортлист перетвориться на реальну пропозицію вже після з’їзду".

Цьому передувало: 19 жовтня народні депутати обрали першим заступником голови Верховної Ради нардепа зі "Слуги народу" Олександра Корнієнка, 8 листопада він заявив про складання повноважень голови президентської партії.

За даними джерел УП, на посаду голови партії "Слуга народу" розглядають кандидатуру 45-річної народної депутатки Олени Шуляк.

Українська правда
Теми: Слуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина стала світовим лідером за поширенням Covid

Визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів з Білорусі – Монастирський

Невакцинованим на Львівщині закрили вхід у приміський транспорт

США застерегли ЄС, що Росія може планувати напад на Україну – Bloomberg

Терехов офіційно став мером Харкова

Новини 11 листопада: погрози Лукашенка, відставка Ткаченка

Усі новини...
Слуга народу
"Слуги" хочуть виділити з бюджету-2021 на дороги й інфраструктуру ще 2,5 мільярда
"Слуги" пропонують виділити 3 мільярди на підтримку бізнесу, який закриється під час карантину
“Слуги народу” після “проколу” Арахамії подумують зробити головою партії жінку
Останні новини
08:30
В Естонії готуються до зміцнення кордону на тлі міграційної кризи
08:15
Коронавірус забрав життя більше 75 тисяч українців, минулої доби - 750 смертей
08:00
Головні новини четверга та ночі: Зеленський і Ахметов, погрози Лукашенка
07:12
Окупанти на Донбасі 13 разів зривали "тишу" і поранили воїна ЗСУ
06:48
США про війну на Донбасі: "Головна перешкода миру – Росія"
06:21
Німеччина стала світовим лідером за поширенням Covid
05:45
Місія ОБСЄ втратила безпілотник біля Перевальська
04:48
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"
03:58
відеоКосмічний корабель Crew Dragon зістикувався з МКС
02:56
Польща стала ціллю гібридної атаки КДБ Білорусі – Дуда
Усі новини...