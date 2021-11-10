Корнієнко про свого наступника в "Слузі народу": Сподіваюсь, це буде жінка

Чинний голова політичної партії "Слуга народу" та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко запевняє, що його наступник, якого оберуть на з'їзді партії, буде професіоналом.

Джерело: Корнієнко в ефірі на 24 телеканалу, цитує пресцентр "Слуги народу"

Пряма мова: "Я буду пропонувати певну кандидатуру. Звичайно, ми її спочатку узгодимо всередині партії та з президентом, тому що він є політичним лідером нашої партії. Це точно буде гідна людина. У нас є багато професіоналів, які показали себе у різних сферах – в парламенті, в роботі з депутатами, партійному будівництві. Вибрати є з кого".

Деталі: Корнієнко переконує, що всередині команди завжди є обговорення кандидатур, а також діє принцип меритократії, коли люди, які проявили себе як професіонали, йдуть на підвищення.

Також він зазначив, що до рішення з’їзду залишається на посаді голови партії "Слуга народу", а кандидатури, які зараз обговорюють у ЗМІ, дійсно входять до кола кандидатів на цю посаду.

Пряма мова: "Ці люди в шортлисті. Я сподіваюсь, що це буде жінка. Олена Шуляк також є у цьому шортлисті, і вона серед тих, кого б я, можливо, пропонував би. Але шортлист перетвориться на реальну пропозицію вже після з’їзду".

Цьому передувало: 19 жовтня народні депутати обрали першим заступником голови Верховної Ради нардепа зі "Слуги народу" Олександра Корнієнка, 8 листопада він заявив про складання повноважень голови президентської партії.

За даними джерел УП, на посаду голови партії "Слуга народу" розглядають кандидатуру 45-річної народної депутатки Олени Шуляк.