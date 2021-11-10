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Корнієнко про свого наступника в "Слузі народу": Сподіваюсь, це буде жінка

Середа, 10 листопада 2021, 10:44
Корнієнко про свого наступника в Слузі народу: Сподіваюсь, це буде жінка
Олександр Корнієнко. фото "Слуги народу"

Чинний голова політичної партії "Слуга народу" та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко запевняє, що його наступник, якого оберуть на з'їзді партії, буде професіоналом.

Джерело: Корнієнко в ефірі на 24 телеканалу, цитує пресцентр "Слуги народу"

Пряма мова: "Я буду пропонувати певну кандидатуру. Звичайно, ми її спочатку узгодимо всередині партії та з президентом, тому що він є політичним лідером нашої партії. Це точно буде гідна людина. У нас є багато професіоналів, які показали себе у різних сферах – в парламенті, в роботі з депутатами, партійному будівництві. Вибрати є з кого".

Деталі: Корнієнко переконує, що всередині команди завжди є обговорення кандидатур, а також діє принцип меритократії, коли люди, які проявили себе як професіонали, йдуть на підвищення.

Також він зазначив, що до рішення з’їзду залишається на посаді голови партії "Слуга народу", а кандидатури, які зараз обговорюють у ЗМІ, дійсно входять до кола кандидатів на цю посаду.

Пряма мова: "Ці люди в шортлисті. Я сподіваюсь, що це буде жінка. Олена Шуляк також є у цьому шортлисті, і вона серед тих, кого б я, можливо, пропонував би. Але шортлист перетвориться на реальну пропозицію вже після з’їзду".

Цьому передувало: 19 жовтня народні депутати обрали першим заступником голови Верховної Ради нардепа зі "Слуги народу" Олександра Корнієнка, 8 листопада він заявив про складання повноважень голови президентської партії.

За даними джерел УП, на посаду голови партії "Слуга народу" розглядають кандидатуру 45-річної народної депутатки Олени Шуляк.

Українська правда

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Теми: Слуга народу
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