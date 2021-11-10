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Корниенко о своем преемнике в "Слуге народа": Надеюсь, это будет женщина

Среда, 10 ноября 2021, 11:44
Александр Корниенко. фото "Слуги народа"

Действующий глава политической партии "Слуга народа" и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко уверяет, что его преемник, который будет избран на съезде партии, будет профессионалом.

Источник: Корниенко в эфире на 24 телеканала, цитирует пресс-центр "Слуги народа"

Прямая речь: "Я буду предлагать определенную кандидатуру. Конечно, мы ее сначала согласуем внутри партии и с президентом, потому что он политический лидер нашей партии. Это точно будет достойный человек. У нас есть много профессионалов, которые показали себя в разных сферах – в парламенте, в работе с депутатами, партийном строительстве. Выбрать есть из кого".

Детали: Корниенко убеждает, что внутри команды всегда есть обсуждение кандидатур, а также действует принцип меритократии, когда люди, проявившие себя как профессионалы, идут на повышение.

Также он отметил, что до решения съезда остается в должности главы партии "Слуга народа", а кандидатуры, которые сейчас обсуждают в СМИ, действительно входят в круг кандидатов на этот пост.

Прямая речь: "Эти люди в шортлисте. Я надеюсь, что это будет женщина. Елена Шуляк также есть в этом шортлисте, и она среди тех, кого бы я, возможно, предлагал. Но шортлист превратится в реальное предложение уже после съезда".

Этому предшествовало: 19 октября народные депутаты избрали первым заместителем председателя Верховной Рады нардепа из "Слуги народа" Александра Корниенко, 8 ноября он заявил о сложении полномочий главы президентской партии.

По данным источников УП, на должность главы партии "Слуга народа" рассматривают кандидатуру 45-летней народного депутата Елены Шуляк.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
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