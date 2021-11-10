У Києві ковід вразив рекордну кількість дітей, школи не відкриють – Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві все більше госпіталізують дітей хворих на коронавірус, школи в столиці продовжать навчання у дистанційному режиму. –
Джерело: Telegram-канал Кличка
Пряма мова: "Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, - більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями.
Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу".
Деталі: Кличко відзначив, що кількість хворих дітей збільшується, тому, наступного тижня школярі за парти ще не повернуться і продовжать навчання в дистанційному режимі.
За його словами, чимало дітей переносять вірус безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення.
Цьому передувало: 3 листопада у Києві від Covid-19 померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років.
У Києві з 1 листопада для невакцинованих запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки, а школам наказано перейти на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації.
Нагадаємо:
- У Києві за добу 9 листопада зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад пів тисячі хворих госпіталізували, одужали за добу 975 осіб.