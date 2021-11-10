У Києві ковід вразив рекордну кількість дітей, школи не відкриють – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві все більше госпіталізують дітей хворих на коронавірус, школи в столиці продовжать навчання у дистанційному режиму. –

Джерело: Telegram-канал Кличка

Пряма мова: "Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, - більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями.

Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу".

Деталі: Кличко відзначив, що кількість хворих дітей збільшується, тому, наступного тижня школярі за парти ще не повернуться і продовжать навчання в дистанційному режимі.

За його словами, чимало дітей переносять вірус безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення.

Цьому передувало: 3 листопада у Києві від Covid-19 померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років.

У Києві з 1 листопада для невакцинованих запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки, а школам наказано перейти на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації.

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