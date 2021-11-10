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В Киеве ковид поразил рекордное количество детей, школы не откроют – Кличко

Среда, 10 ноября 2021, 12:03
ФОТО КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве все больше госпитализируют детей больных коронавирусом, школы в столице продолжат обучение в дистанционном режиме.

Источник: Telegram-канал Кличко

Прямая речь: "Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями.

Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса".

Детали: Кличко отметил, что количество больных детей увеличивается, поэтому на следующей неделе школьники за парты еще не вернутся и продолжат обучение в дистанционном режиме.

По его словам, многие дети переносят вирус бессимптомно, но могут заразить близкое окружение.

Этому предшествовало: 3 ноября в Киеве от Covid-19 умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.

В Киеве с 1 ноября для невакцинированных введены более жесткие карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности, а школам приказано перейти на дистанционную форму обучения до улучшения эпидситуации.

Напомним: 

  • В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали 1 740 случаев заболевания Covid-19 и рекордные 73 летальных случая от осложнений, более полутысячи больных госпитализировали, выздоровели за сутки 975 человек.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусдети
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