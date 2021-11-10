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У 7 областях стало краще з госпіталізацією ковідних хворих – Шмигаль

Середа, 10 листопада 2021, 12:29
У 7 областях стало краще з госпіталізацією ковідних хворих – Шмигаль
Лікарня, ілюстративне фото з kyivcity.gov.ua

У семи областях України спостерігається сповільнення темпів госпіталізації важких хворих на Covid-19 після посилення карантинних обмежень, а саме: у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Чернівецькій.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 листопада 

Пряма мова: "У червоній зоні карантину залишається більшість областей України, але експерти та лікарі починають фіксувати перші прояви стабілізації ситуації. Це вже видно по кількості нових випадків, по кількості госпіталізацій – особливо в тих регіонах, які першими потрапили до червоної зони. . 

В останні три дні бачимо сповільнення динаміки госпіталізацій у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Чернівецькій областях". 

Деталі: Шмигаль зазначив, що ситуація з коронавірусом залишається складною, у лікарнях із понад 76 тисяч ліжок, виділених для коронавірусних хворих, зайняті майже 52 тисячі ліжок.

При цьому у реанімаційних відділеннях і відділеннях інтенсивної терапії майже 98-99% хворих – це невакциновані громадяни. 

"Якщо загалом подивитися, хто потрапляє в лікарні з коронавірусом, то бачимо, що 9 із 10 громадян були нещеплениими. Це статистика за останній тиждень",– сказав прем'єр.

Він висловив сподівання, що до кінця тижня "принаймні однією дозою будуть вакциновані майже 40% дорослого населення".  

Нагадаємо: Після посилення карантинних заходів у більшості регіонів України та нарощуванн темпів вакцинації проти Covid-19 спостерігаються ознаки стабілізації епідемічної ситуації: вповільнилося зростання нових хворих та госпіталізацій. 

Проте кількість смертей ще зростає як наслідок важких випадків. За оцінками МОЗ і КШЕ, летальність почне знижуватися за тиждень-два. 

У понеділок влада заявила, що країна переживає пік епідемії, загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб, а госпіталізацій – на рівні 34,3-34,5 тисячі осіб.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинепідеміяCovid-2019Шмигаль медицина
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