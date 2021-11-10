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В 7 областях стало лучше с госпитализацией ковидных больных – Шмыгаль

Среда, 10 ноября 2021, 12:29
В 7 областях стало лучше с госпитализацией ковидных больных – Шмыгаль
Больница, иллюстративное фото с kyivcity.gov.ua

В семи областях Украины наблюдается замедление темпов госпитализации тяжелых больных Covid-19 после усиления карантинных ограничений, а именно: в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Херсонской, Харьковской и Черновицкой.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 ноября

Прямая речь: "В красной зоне карантина остается большинство областей Украины, но эксперты и врачи начинают фиксировать первые проявления стабилизации ситуации. Это уже видно по количеству новых случаев, по количеству госпитализаций – особенно в тех регионах, которые первыми попали в красную зону. .

В последние три дня видим замедление динамики госпитализаций в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Херсонской, Харьковской и Черновицкой областях".

Детали: Шмыгаль отметил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, в больницах из более чем 76 тысяч коек, выделенных для коронавирусных больных, заняты почти 52 тысячи коек.

При этом в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии почти 98-99% больных – это невакцинированные граждане.

"Если в целом посмотреть, кто попадает в больницы с коронавирусом, то видим, что 9 из 10 граждан были непривитыми. Это статистика за последнюю неделю", – сказал премьер.

Он выразил надежду, что до конца недели "по крайней мере, одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения".

Напомним: После усиления карантинных мер в большинстве регионов Украины и наращивания темпов вакцинации против Covid-19 наблюдаются признаки стабилизации эпидемической ситуации: замедлился рост новых больных и госпитализаций.

Однако количество смертей еще растет как следствие тяжелых случаев. По оценкам МОЗ и КШЭ, летальность начнет снижаться через неделю-две.

В понедельник власти заявили, что страна переживает пик эпидемии, общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяч человек, а госпитализаций – на уровне 34,3-34,5 тысяч человек.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинэпидемияCovid-2019Шмыгальмедицина
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