Ляшко: В Україні з’явилися позитивні ознаки стабілізації кількості ковідних пацієнтів

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів, хворих на Covid-19.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "В Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості ковідних пацієнтів, проте ризик продовження зростання все ще високий".

Деталі: За словами міністра, смертність - відкладений показник і може продовжувати зростати 2-3 тижні після стабілізації захворюваності.

Зокрема, за минулу добу в Україні померли рекордні 833 людини, котрим підтвердили захворювання на коронавірус.

Ляшко зазначив, що наразі в Україні смертність у 1,5-2 рази менша за пікове значення 2021 року в окремих європейських країнах.

Що було раніше: Згідно з данними МОЗ кількість нових випадків на коронавірус стабілізувалась, водночас за попередні 4 доби двічі було зафіксовано рекодну кількість смертей через Covid з початку пандемії.

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