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Ляшко: В Україні з’явилися позитивні ознаки стабілізації кількості ковідних пацієнтів

Вівторок, 9 листопада 2021, 09:34
Ляшко: В Україні з’явилися позитивні ознаки стабілізації кількості ковідних пацієнтів
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів, хворих на Covid-19.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "В Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості ковідних пацієнтів, проте ризик продовження зростання все ще високий".

Деталі: За словами міністра, смертність - відкладений показник і може продовжувати зростати 2-3 тижні після стабілізації захворюваності. 

Зокрема, за минулу добу в Україні померли рекордні 833 людини, котрим підтвердили захворювання на коронавірус.  

Ляшко зазначив, що наразі в Україні смертність у 1,5-2 рази менша за пікове значення 2021 року в окремих європейських країнах. 

Що було раніше: Згідно з данними МОЗ кількість нових випадків на коронавірус стабілізувалась, водночас за попередні 4 доби двічі було зафіксовано рекодну кількість смертей через Covid з початку пандемії. 

Передісторія: 

  • 8 листопада в Україні зафіксували 18 988 випадків захворювання на Covid-19, померли від ускладнень 833 хворих, одужали 16 609 осіб.
  • 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 473 пацієнти померли.
  • 6 листопада, в країні виявили більш як 17 тисяч нових заражень Covid, хвороба забрала життя 449 людей.
  • 5 листопада в Україні зафіксували 25 063 нових випадків Covid, померло 793 особи – рекордна кількість за весь період пандемії.

Українська правда

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Теми: карантинCovid-2019коронавірусЛяшко Віктор
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