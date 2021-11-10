Аваков каже, що в партію Разумкова не піде

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що не має наміру створювати спільну політичну партію із ексспікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Джерело: Аваков у Telegram

Пряма мова: "…нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП ухвалило рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проект Аваков-Яценюк-Розумков.

Я не планую своєї участі у партії Дмитра Разумкова.

Тим не менш, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України".

Деталі: Після відставки у липні 2021 року Аваков кілька місяців не з'являвся у публічному просторі. 4 листопада у програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24" він розкритикував команду президента Зеленського, висловився про причини звільнення з посади міністра і натякнув, що має намір продовжувати політичну кар'єру.

Нагадаємо: На початку жовтня нардепи відправили у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, у якого загострився конфлікт із партією влади "Слуга народу". У команді президента Зеленського наголошували, що Разумков затіяв свою політичну гру. На питання щодо створення нового політпроекту Разумков відповідав ухильно.

5 листопада стало відомо, що ексспікер Верховної Ради створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".