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Аваков говорит, что в партию Разумкова не пойдет

Среда, 10 ноября 2021, 13:33
фото пресс-службы Авакова

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что не намерен создавать совместную политическую партию з экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Источник: Аваков в Telegram

Прямая речь: "…нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков.

Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова.

Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины".

Детали: После отставки в июле 2021 года Аваков несколько месяцев не появлялся в публичном пространстве. 4 ноября в программе "Народ против" на канале "Украина 24" он раскритиковал команду президента Зеленского, высказался о причинах ухода с поста министра и намекнул, что намерен продолжать политическую карьеру.

Напомним: В начале октября нардепы отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, у которого обострился конфликт с партией власти "Слуга народа". В команде президента Зеленского отмечали, что Разумков затеял свою политическую игру. На вопросы о создании нового политпроекта Разумков отвечал уклончиво.

5 ноября стало известно, что экс-спикер Верховной Рады создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

Украинская правда
Темы: АваковРазумков Дмитрий
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