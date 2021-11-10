У зоні ООС загинула 24-річна військова

В зоні проведення операції Об’єднаних сил 6 листопада загинула молода військовослужбовиця від кульового поранення, ймовірно, завданого самій собі.

Джерело: пресслужба ООС в коментарі "Українській правді", facebook-сторінка Олешківської територіальної громади, facebook-сторінка спеціалізованої прокуратури Об'єднаних сил

Деталі: Міська влада Олешок повідомила, що військова контрактної служби Тетяна Алхімова загинула "під час виконання бойового завдання". Причиною стало кульове поранення, несумісне з життям.

У пресслужбі ООС "Українській правді" розповіли, що її смерть зареєстрована як "небойова втрата" і не пов’язана з виконанням бойового завдання. У спеціалізованій прокуратурі попередньо встановили, що загибла вистрілила зі штатної зброї в себе.

Справу розслідує поліція з спеціалізованими прокурорами.

Нагадаємо: В оперативному зведенні пресслужби ООС 6 листопада і 7 листопада не повідомляли про втрати з боку українських військовослужбовців.