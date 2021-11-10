В зоне ООС погибла 24-летняя военоослужащая

В зоне проведения операции Объединенных сил 6 ноября погибла молодая военнослужащая от пулевого ранения, предположительно нанесенного самой себе.

Источник: прессслужба ООС в комментарии "Украинской правде", facebook-страница Алёшкинской территориальной громады, facebook-страница специализированной прокуратуры Объединенных сил

Детали: Городская власть Алёшек сообщили, что военнослужащая на контрактной основе Татьяна Алхимова погибла "во время выполнения боевого задания". Причиной стало пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В пресс-службе ООС "Украинской правде" рассказали, что ее смерть зарегистрирована как "небоевая потеря" и не связана с выполнением боевой задачи. В специализированной прокуратуре предварительно установили, что погибшая выстрелила из штатного оружия в себя.

Дело расследуют полиция со специализированными прокурорами.

Напомним: В оперативной постройке прессслужбы ООС 6 ноября и 7 ноября не сообщали о потерях со стороны украинских военных.