Російські бомбардувальники патрулюватимуть небо Білорусі

З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники будуть спільно патрулювали білоруський кордон.

Джерело: російські і білоруські видання "РИА Новости", ТАСС, zerkalo, Міноборони Білорусі

Дослівно: "Уздовж державного кордону Білорусі як на західному, так і на північно-західному напрямі Збройні сили Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони".

Деталі: Відзначається, що 2 російські Ту-22М3 виконали патрулювання в повітряному просторі над Білоруссю.

У Міноборони Білорусі повідомили, що відтепер польоти стратегічної бомбардувальної авіації виконуватимуться на регулярній основі.

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