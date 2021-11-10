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Російські бомбардувальники патрулюватимуть небо Білорусі

Середа, 10 листопада 2021, 12:55
Російські бомбардувальники патрулюватимуть небо Білорусі
скриншот

З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники будуть спільно патрулювали білоруський кордон.

Джерело: російські і білоруські видання "РИА Новости", ТАСС, zerkalo, Міноборони Білорусі

Дослівно: "Уздовж державного кордону Білорусі як на західному, так і на північно-західному напрямі Збройні сили Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони".

Деталі: Відзначається, що 2 російські Ту-22М3 виконали патрулювання в повітряному просторі над Білоруссю.

У Міноборони Білорусі повідомили, що відтепер польоти стратегічної бомбардувальної авіації виконуватимуться на регулярній основі.

Передісторія

  • У ніч проти 10 листопада дві групи мігрантів прорвали польський кордон з Білорусі.
  • Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у своєму виступі в парламенті попередив Україну про безпекові ризики через ситуацію на кордоні в Білорусі.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко телефонував 9 листопада президенту Росії Владіміру Путіну поскаржитись на дії ЄС довкола мігрантської кризи.
  • Вранці 8 листопада почала з’являтися інформація про колону з сотень мігрантів, які облаштували табір поблизу польського кордону.

Українська правда

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Теми: БілорусьРосіякордон
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