Російські бомбардувальники патрулюватимуть небо Білорусі
Середа, 10 листопада 2021, 13:55
З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники будуть спільно патрулювали білоруський кордон.
Джерело: російські і білоруські видання "РИА Новости", ТАСС, zerkalo, Міноборони Білорусі
Дослівно: "Уздовж державного кордону Білорусі як на західному, так і на північно-західному напрямі Збройні сили Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони".
Деталі: Відзначається, що 2 російські Ту-22М3 виконали патрулювання в повітряному просторі над Білоруссю.
У Міноборони Білорусі повідомили, що відтепер польоти стратегічної бомбардувальної авіації виконуватимуться на регулярній основі.
Передісторія:
- У ніч проти 10 листопада дві групи мігрантів прорвали польський кордон з Білорусі.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у своєму виступі в парламенті попередив Україну про безпекові ризики через ситуацію на кордоні в Білорусі.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко телефонував 9 листопада президенту Росії Владіміру Путіну поскаржитись на дії ЄС довкола мігрантської кризи.
- Вранці 8 листопада почала з’являтися інформація про колону з сотень мігрантів, які облаштували табір поблизу польського кордону.
Українська правда