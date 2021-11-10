Российские бомбардировщики будут патрулировать небо Беларуси

С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать белорусскую границу.

Источник: российские и белорусские издания "РИА Новости", ТАСС, zerkalo, Минобороны Беларуси

Дословно: "Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны".

Детали: Отмечается, что 2 российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью.

В Минобороны Беларуси сообщили, что теперь полеты стратегической бомбардировочной авиации будут выполняться на регулярной основе.

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