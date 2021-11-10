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Российские бомбардировщики будут патрулировать небо Беларуси

Среда, 10 ноября 2021, 12:55
Российские бомбардировщики будут патрулировать небо Беларуси
скриншот

С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать белорусскую границу.

Источник: российские и белорусские издания "РИА Новости", ТАСС, zerkalo, Минобороны Беларуси

Дословно: "Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны".

Детали: Отмечается, что 2 российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью.

В Минобороны Беларуси сообщили, что теперь полеты стратегической бомбардировочной авиации будут выполняться на регулярной основе.

Предыстория:

  • В ночь на 10 ноября две группы мигрантов прорвали польскую границу со стороны Беларуси.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем выступлении в парламенте предупредил Украину о рисках для нацбезопасности от ситуации на границе в Беларуси.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко звонил 9 ноября президенту России Владимиру Путину пожаловаться на действия ЕС вокруг мигрантского кризиса.
  • Утром 8 ноября начала появляться информация о колонне из сотен мигрантов, разбивших временные лагеря вблизи польской границы.

Украинская правда

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Темы: БеларусьРосcияграница
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