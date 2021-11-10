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Прописка онлайн і посвідка на проживання в "Дії": уряд затвердив експериментальний проєкт

Середа, 10 листопада 2021, 14:14
фото Мінцифри

Уряд затвердив з доопрацюванням експериментальний проєкт, який дасть можливість здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу "Дія".

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль та віцепрем’єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, Мінцифри

Деталі: Шмигаль зазначає, що послуга реєстрації місця проживання онлайн стане доступною для тих українців, які мають паспорти у формі книжки.

Наразі відповідна послуга вже доступна для тих, хто має паспорт у формі ID-картки.

Іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України також зможуть користуватися посвідкою на проживання у "Дії".

Сформувати е-посвідки можуть власники біометричних посвідок. Крім того, іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть генерувати Дія.Підпис у застосунку "Дія". Згенерувати його можна у декілька кліків. Так, вони отримають український електронний підпис, яким зможуть користуватися для отримання держпослуг онлайн, пояснює Мінцифри.

Пряма мова Федорова: "Щойно ухвалили на засіданні Кабміну постанову, яка дозволить відображати у "Дії" посвідку на тимчасове/постійне проживання (біометричні). Скоро запустимо!".

Що передувало: 5 листопада Верховна Рада ухвалила закон про реєстрацію місця проживання, яке можна буде змінити онлайн у порталі "Дія".

Читайте також: Михайло Федоров: Без "Дії" у нас кожен другий Covid-сертифікат був би, напевно, підроблений

Українська правда
Теми: Діядіджиталізація


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