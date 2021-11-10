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Прописка онлайн и вид на жительство в "Дии": Кабмин утвердил экспериментальный проект

Среда, 10 ноября 2021, 13:14
Прописка онлайн и вид на жительство в Дии: Кабмин утвердил экспериментальный проект
фото Минцифры

Правительство утвердило с доработкой экспериментальный проект, который позволит осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала "Дия".

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-премьер министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, Минцифры

Детали: Шмыгаль отмечает, что услуга регистрации места жительства онлайн станет доступной для украинцев, имеющих паспорта в форме книжечки.

Соответствующая услуга уже доступна для тех, кто имеет паспорт в форме ID-карты.

Иностранцы или лица без гражданства, которые находятся на территории Украины, также смогут пользоваться видом на жительство в "Дии".

Сформировать е-вид на проживание могут владельцы биометрических свидетельств. Кроме того, иностранцы, имеющие биометрические виды, смогут генерировать Дия. Подпись в приложении "Дия". Сгенерировать ее можно в несколько щелчков. Так, они получат украинскую электронную подпись, которой смогут пользоваться для получения госуслуг онлайн, объясняет Минцифры.

Прямая речь Федорова: "Только что приняли на заседании Кабмина постановление, которое позволит отражать в "Дии" вид на временное/постоянное проживание (биометрические). Скоро запустим!".

Что предшествовало: 5 ноября Верховная Рада приняла закон о регистрации места жительства, которое можно будет изменить онлайн в портале "Дия".

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Украинская правда

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Темы: Діядиджитализация
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