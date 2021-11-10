Монастирський про звільнення кадрів Авакова: "Не скажу, що це були кращі професіонали"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що генералів Євгена Коваля і Руслана Марчука звільнили з МВС, щоб "посилити кримінальний блок новими людьми".

Джерело: брифінг Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Вони (Коваль і Марчук – ред.) дійсно були звільнені. Я не скажу, що це були кращі професіонали в системі. Однозначно кращі залишилися на цей день. Я можу сказати, що саме вони були відповідальні за підготовку, в тому, числі списків ("злодіїв в законі" – ред.), які були підготовленні на розгляд РНБО і в яких згодом були виявленні відповідні помилки.

Але питання їхнього звільнення не було пов’язане лише з цим питанням. Воно було пов’язане з загалом оцінкою ситуації і необхідністю посилення кримінального блоку новими людьми".

Що цьому передувало:

Раніше в ефірі одного із телеканалів Аваков заявив, що двох генералів звільнили без пояснення причини.

"Це стидна історія. Генерал Коваль (колишній начальник кримінальної поліції Євген Коваль - ред.) і генерал Марчук (колишній начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук - ред.), які очолювали зачистку від "злодіїв у законі" територію України… які піддавалися жорсткій атаці всього криміналітета. До них, їхнім сім’ям дзвонили, казали "ти живеш в борг"… Цих людей просто без пояснення причин покликали і сказали пишіть рапорт, уходьте. Це дуже недостойна ситуація", - сказав Аваков.

Передісторія: