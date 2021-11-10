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Монастирський про звільнення кадрів Авакова: "Не скажу, що це були кращі професіонали"

Середа, 10 листопада 2021, 16:56
Монастирський про звільнення кадрів Авакова: Не скажу, що це були кращі професіонали

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що генералів Євгена Коваля і Руслана Марчука звільнили з МВС, щоб "посилити кримінальний блок новими людьми".

Джерело: брифінг Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Вони (Коваль і Марчук – ред.) дійсно були звільнені. Я не скажу, що це були кращі професіонали в системі. Однозначно кращі залишилися на цей день. Я можу сказати, що саме вони були відповідальні за підготовку, в тому, числі списків ("злодіїв в законі" – ред.), які були підготовленні на розгляд РНБО і в яких згодом були виявленні відповідні помилки.

Але питання їхнього звільнення не було пов’язане лише з цим питанням. Воно було пов’язане з загалом оцінкою ситуації і необхідністю посилення кримінального блоку новими людьми".      

Що цьому передувало:

Раніше в ефірі одного із телеканалів Аваков заявив, що двох генералів звільнили без пояснення причини. 

"Це стидна історія. Генерал Коваль (колишній начальник кримінальної поліції Євген Коваль - ред.) і генерал Марчук (колишній начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук - ред.), які очолювали зачистку від "злодіїв у законі" територію України… які піддавалися жорсткій атаці всього криміналітета. До них, їхнім сім’ям дзвонили, казали "ти живеш в борг"… Цих людей просто без пояснення причин покликали і сказали пишіть рапорт, уходьте. Це дуже недостойна ситуація", - сказав Аваков.

Передісторія: 

  • У рішенні РНБО, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб.
  • У середу Монастирський повідомив, що проти цих осіб все ж ввели обмеження після виправлення неточностей. Їм заблокували рахунки.

Українська правда

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Теми: МВСАваков
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