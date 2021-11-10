Монастырский об увольнении кадров Авакова: "Не скажу, что это были лучшие профессионалы"

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что генералов Евгения Коваля и Руслана Марчука уволили из МВД, чтобы "усилить уголовный блок новыми людьми".

Источник: брифинг Монастырского

Прямой язык Монастырского: "Они (Коваль и Марчук – ред.) действительно были уволены. Я не скажу, что это были лучшие профессионалы в системе. Однозначно лучшие остались на этот день. Я могу сказать, что именно они были ответственны за подготовку, в том числе списков ("воров в законе" – ред.), которые были подготовлены на рассмотрение СНБО и в которых впоследствии были обнаружены соответствующие ошибки.

Но вопрос их увольнения не был связан только с этим вопросом. Оно было связано с оценкой ситуации и необходимостью усиления криминального блока новыми людьми".

Что этому предшествовало:

Ранее в эфире одного из телеканалов Аваков заявил, что двух генералов уволили без объяснения причины.

"Это стыдная история. Генерал Коваль (бывший начальник криминальной полиции Евгений Коваль – ред.) и генерал Марчук (бывший начальник департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук – ред.), возглавлявшие зачистку от "воров в законе" территорию Украины… подвергавшихся жесткой атаке всего криминалитета. К ним, их семьям звонили, говорили "ты живешь в долг"... Этих людей просто без объяснения причин позвали и сказали пишите рапорт, уходите. Это очень недостойная ситуация", - сказал Аваков.

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