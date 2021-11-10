Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Монастырский об увольнении кадров Авакова: "Не скажу, что это были лучшие профессионалы"

Среда, 10 ноября 2021, 17:56

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что генералов Евгения Коваля и Руслана Марчука уволили из МВД, чтобы "усилить уголовный блок новыми людьми".

Источник: брифинг Монастырского

Прямой язык Монастырского: "Они (Коваль и Марчук – ред.) действительно были уволены. Я не скажу, что это были лучшие профессионалы в системе. Однозначно лучшие остались на этот день. Я могу сказать, что именно они были ответственны за подготовку, в том числе списков ("воров в законе" – ред.), которые были подготовлены на рассмотрение СНБО и в которых впоследствии были обнаружены соответствующие ошибки.

Но вопрос их увольнения не был связан только с этим вопросом. Оно было связано с оценкой ситуации и необходимостью усиления криминального блока новыми людьми".

Что этому предшествовало:

Ранее в эфире одного из телеканалов Аваков заявил, что двух генералов уволили без объяснения причины.

"Это стыдная история. Генерал Коваль (бывший начальник криминальной полиции Евгений Коваль – ред.) и генерал Марчук (бывший начальник департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук – ред.), возглавлявшие зачистку от "воров в законе" территорию Украины… подвергавшихся жесткой атаке всего криминалитета. К ним, их семьям звонили, говорили "ты живешь в долг"... Этих людей просто без объяснения причин позвали и сказали пишите рапорт, уходите. Это очень недостойная ситуация", - сказал Аваков.

Предыстория:

  • В решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.
  • В среду Монастырский сообщил, что против этих лиц все же ввели ограничения после устранения неточностей. Им заблокировали счета.

Украинская правда
Темы: МВДАваков
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, обновлено от 17:22Двое бойцов ДШВ погибли на Донбассе

Офис президента: Какова цель Ахметова, сегодня не совсем очевидно

Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам

Водитель Land Cruiser, сбивший двоих детей в Харькове, был под метадоном - прокуратура

Ахметов прокомментировал слухи о конфликте с Зеленским и критику на каналах

Леросу объявили новое подозрение: из-за информации о брате Ермака

Все новости...
МВД
Украина усиливает охрану границы с Беларусью - Монастырский
Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Последние новости
20:20
Двое российских десантников погибли при высадке в Беларуси – СМИ
19:59
Официальный курс: гривня удерживает позиции
19:42
Австрия в воскресенье утвердит локдаун для непривитых
19:28
После "мониторинга образа жизни" у некоторых чиновников проверят декларации
19:21
Укрпошта покупает банк за 260 млн – СМИ
19:10
Глава Полтавской ОГА не ответил, пил ли с Трухиным в день ДТП
18:37
Пленный в тюрьме оккупированной Макеевки скончался от ножевых ранений – омбудсмен
18:35
УЗ увеличивает количество поездов в "Буковель"
18:30
"Выносите меня!": урок невакцинированной учительницы остановила полиция
18:27
Маск прокомментировал успешное IPO конкурента Tesla
Все новости...