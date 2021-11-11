Горілий Костел святого Миколая у Києві віддадуть римо-католикам

Костелу святого Миколая у Києві перейде в користування римсько-католицькій парафії святого Миколая 1 червня 2022 року.

Джерело: повідомлення у Facebook парафії костелу

Дослівно: "Визначено дату передачі костелу в користування парафії св. Миколая на 1 червня 2022 року.

…Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування Релігійної громади приміщення Костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь якому разі не пізніше 01 червня 2022 року".

Деталі: Досягнуто домовленості, що МКІП до 1 червня сприятиме пошуку інших репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщенню Національного будинку органної та камерної музики.

У МКІП на запит "Української правди" підтвердили цю інформацію.

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