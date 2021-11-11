Горілий Костел святого Миколая у Києві віддадуть римо-католикам
Костелу святого Миколая у Києві перейде в користування римсько-католицькій парафії святого Миколая 1 червня 2022 року.
Джерело: повідомлення у Facebook парафії костелу
Дослівно: "Визначено дату передачі костелу в користування парафії св. Миколая на 1 червня 2022 року.
…Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування Релігійної громади приміщення Костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь якому разі не пізніше 01 червня 2022 року".
Деталі: Досягнуто домовленості, що МКІП до 1 червня сприятиме пошуку інших репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщенню Національного будинку органної та камерної музики.
У МКІП на запит "Української правди" підтвердили цю інформацію.
Передісторія:
- 3 вересня ввечері у Києві горів костел Святого Миколаяна вулиці Великій Васильківській. Основною версією пожежі наразі є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.
- За прогнозами, повне відновлення Костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень, як і відновлення органу. З огляду на це міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок Національного будинку органної та камерної музики, перерахувавши кошти на який можна долучитися до ініціативи.